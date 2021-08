Ultime Notizie Roma del 02-08-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 2 agosto Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno vogliamo a Tokyo Olimpiadi 2020 all’insegna dell’ Italia il grande apprezzamento e la soddisfazione arrivano dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i due ori olimpici di ieri Jacobs 100 metri nel salto in alto Tamberi questi successi nell’atletica con te li danno a Giusy il capo dello Stato significato ancora Maggiore a quell’appuntamento gli fai col presidente del consiglio Mario Draghi hanno riscritto la storia Sono orgoglioso di loro della federazione di atletica queste invece le parole di Giovanni Malagò che sia commosso per la vittoria di due azzurri loro Nei 100 metri vinto da Jacobs ha anche detto Malagò una di quelle cose a cui non solo vale la pena di credere non sono nei sogni ma nello sport ma è qualcosa che sembra impossibile realizzare da sola vale una vita di sacrifici e passione complimenti all’atletica oggi qui c’è l’uomo più veloce del mondoho concluso Malagò e quello che salta più in alto al mondo avete reso orgoglioso il paese Cambiamo argomento Italia avvolta dalle fiamme nei giorni scorsi in Puglia Sicilia Sardegna ora in Abruzzo scene drammatiche per incendio che ha devastato la zona a sud di Pescara ha iniziato ieri hanno preso fuoco Le Palme degli stabilimenti balneari un disastro di proporzioni inimmaginabili ancora non è del tutto sotto controllo un brucia la riserva dannunziana abbiamo dovuto In quali diverse abita neanche stabilimenti balneari a causa del fumo dei lapilli ci sono feriti stiamo lavorando con tutti gli uomini disponibile raccontato il sindaco Carlo Masci le fiamme alimentate dal vento si Sono spostate verso la collina di San Silvestro Colle Breccia l’incendio non è del tutto domato ha minacciato decina di abitazioni situazione difficilissima anche nella zona di via della Bonifica del comune di Pescara per far fronte all’emergenza attivato il centro operativo comunale chiusura di mancanza che sono 5321 in positivo e test individuati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute invece cinque sono le vittime in un giorno il tasto di positività e del 3,17% in netto aumento rispetto4 di sabato scorso sono infine 230 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con il cavo e degli ingressi giornalieri Secondo i dati del Ministero della Salute sono stati 22 ricoverati con sintomi delle parti ordinari sono 1954 103 in più rispetto a sabato è tutto per il momento Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa