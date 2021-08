Ultime Notizie Roma del 02-08-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dopo la Sardegna e dopo la Sicilia emergenza incendi anche in Abruzzo a Pescara brucia la pineta dannunziana le fiamme hanno l’ambito le abitazioni ci sono fronti aperti in ogni provincia della regione del Centro Italia treni con ritardo fino a 400 minuti sulla ferrovia Adriatica nella giornata di ieri i caselli autostradali chiusi automobilisti bloccati per sulle statali sulle strade interne pesantissimi gli effetti sulla viabilità a causa dei roghi fuggi fuggi dalle spiagge ieri le scintille spinte dal vento hanno fatto incendiare Le Palme degli stabilimenti balneari un disastro di proporzioni inimmaginabili sembra che ora gli incendi siano sotto controllo dice il sindaco di Pescara Carlo Masci mentreproseguono le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco i dati del covid aumentano ancora i ricoveri ed il tasso di positività cinque le vittime in un giorno ieri i positivi nell’ultima rilevazione sono a 5321 sono stati oltre 167 mila i tamponi molecolari anti tieniti per il covid nel le ultime 24 ore in Italia il tasso di positività e altre 17% in aumento netto rispetto al 24 * 100 di sabato operazioni di salvataggio in mare 400 persone sono state salvate non ricevuto le prime cure sulla nave Sea Watch e sulla Ocean Viking operazioni durate circa 5 ore lo fa sapere la o.n.p. tedesca Sea Watch Formula 1 ieri Gran Premio d’Ungheria una gara incredibile ha vinto Esteban ocon la sua prima vittoria in Formula 1 è tuttostazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa