Ultime Notizie Roma del 02-08-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 2 agosto il microfono Giuliano Ferrigno degli Esteri in apertura conflitto in Ucraina il presidente zielinsky ha affermato che è troppo presto per celebrare una piena ripresa delle esportazioni di grano ucraino dopo la partenza della prima nave dal porto di Odessa Aspettiamo di vedere come funzione dell’accordo E te la sicurezza sarà veramente garantita ha detto ieri inserirti nel suo consueto discorso quotidiano notturno il primo carico di grano operino lasciato il porto gli ho detto In conformità con i termini dell’accordo internazionale con la Russia filmato Istanbul andiamo a Washington Joe biden in isolamento a causa del covid ha annunciato l’uccisione del leader di Al Qaeda alta guarire un operazione di precisione di assoluto successo che con la determinazione americana contro il terrorismo appena il presidente americano che li devi anche Ida è stato ucciso Nella notte tra sabato 30 luglio e domenica 31 luglio nel corso di un’operazione condotta dalla zia con un drone insono stati lanciati due missili hellfire era su un balcone di una casa nel centro di Cavour quando è stato colpito e ucciso la tua famiglia era nell’abitazione ma in altre aree del rimasta illesa il re di una che ha usato nessuna vittima civile riferiscono fonti dell’amministrazione i talebani condannano l’operazione ritenendola una chiara violazione dei Principi internazionali ed è l’accordo di do queste azioni sono contro gli interessi degli Stati Uniti dell’Afghanistan e la regione affermano in una nota alza guarire una delle menti degli attacchi del 11 settembre aveva assunto le redini dell’organizzazione terroristica nel 2011 dopo l’uccisione di Osama Bin Laden mi puoi stato per il braccio destro andiamo in Taiwan dallo speaker della Camera dei rappresentanti Nancy pelosi che si trovava in Malesia seconda tappa del suo tour in Asia avrebbe raggiunto Taiwan in queste ore nel presidente nel suo ufficio hanno rilasciato però dichiarazione conferma o smentita della visita di pelosi e se una delle più alte cariche degli Stati Uniti d’America ha messo piede a Taiwan negli ultimi 25 anni e la possibile visita di pelosi ha provocato undichiarazioni bellicose da parte di Pechino le forze armate cinesi Non staranno a guardare avvertito ieri il portavoce del Ministero degli Esteri assicurando che il suo paese prenderla sicuramente contromisura e decide porti a difesa della sovranità integrità territoriale le contromosse di Pechino sono già in arrivo nella notte sospeso l’import di beni alimentari da oltre 180 imprese di Taiwan una decisione che secondi media di Taipei causerà un colpo all’industria alimentare locale tra agricoltura e Pesca Inoltre dopo segnalazioni simili ieri notte aerei da guerra cinesi sono stati avvistati Questa mattina sulla linea mediana dello Stretto di Taiwan Cambiamo argomento torno in Italia la politica oggi l’atteso incontro fra il segretario del PD Enrico Letta e leader di azione Carlo Calenda ieri è andato in scena il botta e risposta tra i leader del PD è quello di azione Incontriamoci patti chiari amicizia lunga abbiamo responsabilità di fare un accordo per un’alternativa alla destra le parole di entrambi vogliamo costruire nei prossimi giorni una coalizione per la più larga e coerente possibile per far sì che il nostro paese Possa raccontare la continuità con un pervirtuoso una notizia di cronaca in chiusura di almeno un morto il bilancio provvisorio di una sparatoria Ieri davanti ad un bar di Pescara Un ferito in gravissime condizioni raggiunto da uno più colpita al volto è stato trasportato in ambulanza all’ospedale cittadino la vittima si chiama Walter Albi 66 anni risulta iscritto all’albo degli architetti il ferito grave Luca cavallito 48 anni ex calciatore con precedenti penali un ulteriore ricostruzione dei testimoni conferma che ha sparato è stata una sola persona aggiunta in moto parlano di un braccio che spunta da Alcune piante sul lato di via Ravasco e di una mano fermissima che il parallelo 6 colpi per prime lanciare d’allarme una dipendente del Bar del Parco che è nascosta sotto ad un tavolo e ha contattato il 118 parlando sottovoce è la l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa