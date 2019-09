Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio governo senza vicepremier questa la proposta del Partito Democratico per far decollare il governo Conte bis Lancia Franceschini quest’idea il candidato più accreditato per il posto la sostiene Zingaretti è difficile ma si farà di tutto per il nuovo governo ha detto dopo che il presidente incaricato si era smarcato dai pentastellati io del MoVimento 5 Stelle è una formula inappropriata aveva detto con te alla festa del Fatto Quotidiano Allora ha ragione Grillo nessun vince replica Franceschi una sfida così non si blocca per un problema di posti serve generosità per il MoVimento 5 Stelle parla paragone Di Maio deve restare centrale anche a Palazzo Chigi Conte Verdeun buon clima e pensa di tornare al Colle a riferire sul suo incarico martedì o al massimo mercoledì prima però il vertice del chiarimento con il capo del Movimento pentastellato anche Salvini Di Maio vittima di Conte grillini delusi porte sempre aperte dice il leader del Carroccio vola all’estrema destra tedesca della F elezioni regionali in Sassonia in Brandeburgo e scuote Berlino ma non supera la sede Ue lespede che restano primi partiti nei due Lenders secondo gli exit poll i Cristiano democratici della Merkel e sono in calo del 7 4% e si confermano primo partito in so Sonia al 32% ma lei arriva al 27% dai spread Cala del 4:04 % in Brandeburgo ma resta il primo partito con il 27 e mezzo Alive the arriva al 22 7% pressing del centro-sinistragoverno affinché i 31 migranti della marea Ionio possono sbarcare a Lampedusa PD più Europa e lei si rivolgono al governo dopo che Salvini è vietato l’ingresso in acqua italiane mentre la Alan kurdi della tedesca Sea Eye con 13 migranti a bordo Naviga verso Malta sport in chiusura le ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 a spa è la prima vittoria in carriera per il giovane pilota monegasco è la prima stagionale per la Ferrari secondo posto per Hamilton bottas su Mercedes quarto l’altro ferrarista fratelli eclerc ha dedicato la vittoria l’amico Uber il pilota francese morto ieri nella gara di F2 sullo stesso circuito nelle calcio seconda giornata di Serie A dopo la vittoria della Juventus sul Napoli ieri il pareggio 11 Nel derby della Capitale tra Lazio e Romal’Inter ha battuto il Cagliari 2 a 1 3 a 2 in trasferta del Torino sul Atalanta Genoa ha vinto in casa 21 sulla Fiorentina Vittoria in trasferta del Parma per 3 a 1 sull’udinese in trasferta vinto anche il Verona 108 Lecce Il Sassuolo ha fatto Poker 4 a 1 alla Sampdoria adesso subentra la pausa per la nazionale è tutto della buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa