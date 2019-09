Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno meno appesantita dalle ultime misure restrittive intraprese da Cina e Stati Uniti durante il fine settimana nel corso dei negoziati sul commercio internazionale e timori di ulteriori ripercussioni sull’economia a livello globale mi segna una flessione dello 0,3% Loiano ad apprezzarsi sul dollaro 66,10 sulla moneta unica 116, 50 per la terza volta consecutiva Torchio si piazza al primo posto nella classifica delle città giudicate più sicura al mondo l’ho stabilito l’indagine biennale del settimanale britannico Economy arrabbiata per la prima volta nel 2015 che quest’anno ha monitorato 60 cittàaledigitale alla salute livello di infrastrutture e la sicurezza personale il governatore del Sud Carolina è rimessa ordinato evacuazione obbligatorie per l’Inter nota della spesa dell’uragano Dorian l’ordine riguarda circa un milione di persone Intanto è stato chiuso l’aeroporto di Palm Beach in Florida dove l’uragano è atteso tra lunedì e martedì zoom dentro la tempesta Doria Anna questa la frase dell’astronauta Luca Parmitano che accompagna le foto spettacolari dalla stazione spaziale internazionale dell’uragano che si sa. glieli mando verso gli Stati Uniti dopo aver travolto le Bahamas all’astronauta dell’agenzia spaziale Europea impegnato nella missione bionda con gli scatti sempre più particolareggiati entra nel vortice del terribile Dorian una donna di 32 anni è stata trovata morta da una guardia giurata all’interno del bagno di un supermercato alla periferia di Pisa all’esercizio commerciale era chiuso la morte della giovane rivalidal pomeriggio di sabato Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri all’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia è stato fermato con l’accusa di omicidio aggravato Aurelio Galluccio 65 anni marito di Adriana Signorelli trovata uccisa con alcune coltellate nella sua abitazione in via San Giacomo alla periferia di Milano l’uomo era già stato arrestato per aver cercato di investire gli agenti della PM Monia di Marco dopo le indagini degli agenti della squadra mobile ha chiuso andiamo qui Grazie per l’attenzione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa