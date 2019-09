Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli le autorità della Florida hanno ordinato evacuazione obbligatorio in alcune aree costiere in attesa di Doriana fra queste c’è maralago il resort di Don conosciuto come la Casa Bianca d’inverno lo riportano i media americani la donna di 32 anni è stata trovata morta da una guardia giurata all’interno del bagno di un supermercato alla periferia di Pisa l’esercizio commerciale era chiuso e la morte della giovane risalirebbe al pomeriggio di sabato Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per determinare le cause del cristiano democratici della cancelliera Angela Merkel è in calo di 7,4 punti si confermano prima partito con il 32% dei voti Ma è populisti di destra della FD arrivaal 5% con un aumento di 17,8 punti e quanto prevedono axifol pubblicati dal primo canale pubblico tedesco Ard per le elezioni regionali in il backstop il massimo della flessibilità che l’Unione Europea può offrire ad uno stato non membro il negoziatore Europea per la brexit Michel barnier conferma così la posizione di Bruxelles Cerca il conto è stato punto sulla cucina irlandese che il primo ministro britannico Boris Johnson ha più volte ribadito anche negli ultimi giorni di voler cancellare da accordo di uscita di Londra dall’Unione bar nello scrivere un intervento sul Sunday Telegraph malattia da qualche tempo una nuova il maggiore accettazione sociale l’inclusione così come la diversità sono termini che sempre di più fanno parte del nostro vocabolario Ecco così che anche in tv e al cinema come letteratura si parla di cancro autismo sindrome di Downtutte le cose la conoscenza anche quella più semplice che allontana paura e pregiudizi Così mentre arrivano da Venezia film come mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani tratto dal libro di Giacomo mazzariol dal 5 settembre al cinema tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores ispirato al romanzo se ti abbraccio Non avere paura dal 24 ottobre in sala di Anna Contardi libro 10 cose che ogni persona con Sindrome di Down vorrebbe che tu sapessi racconta la malattia con dati e definizioni scientifiche ma anche testimonianze di vita vissuta tanti ragazzi adulti che in 40 anni esatti di storia like di ha incontrato e continua incontrare ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

