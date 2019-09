Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la nascita del nuovo governo Dipenderà dal voto degli iscritti il MoVimento 5 Stelle in programma domani sulla piattaforma Rousseau l’avrebbe detto quanto riferiscono diverse fonti il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio incontro a Palazzo Chigi con i ministri sottosegretari uscenti del Movimento Se dovessero prevalere il No il Presidente del Consiglio dovrà sciogliere la riserva di conseguenza in modo negativo Non vedo alternative ha già detto il presidente dei senatori Stefano patuanelli a Radio Capital se dovesse emergere un giudizio negativo sul governo PD MoVimento 5 Stelle metteremo le conseguenze dice il Sottosegretario Manlio di Stefano io chiediamo un ruolo di primo piano dice Carlo sibilia convocata al Nazareno dal segretario Nicola Zingaretti la cabina di regia del PD Mi hanno contattato 9 senatori del MoVimento 5 Stelle pronti a dire no al governo telingaconteggio dice Andrea Crippa vice segretario della Lega la borsa di Milano intanto scommette sulla formazione del nuovo governo quindi l’economia iliad Alfredo un accordo strategico con Nokia per l’implementazione della rete 5G Italia la stessa compagnia telefonica Nokia che ha già partner di là dal 2010 per l’implementazione delle reti mobili 3G e 4G supporterà il gruppo nell’implementazione delle reti 5G in Francia in Italia in evidenza gli avete fatto una scelta Chiara per la tecnologia europea e l’indipendenza strategica lo sport Mauro Icardi ha raggiunto l’aeroporto di Malpensa insieme a Wanda Nara per partire per Parigi l’attaccante argentino avrebbe accettato il rinnovo di un anno con l’Inter è il trasferimento al PSG Finché sarai basket e seconda vita ai Mondiali in corso in Cina e qualificazione alla fase successiva un passo per l’Italia del CT sacchetti azzurri dopo il successo sulle Filippine hanno battuto l’angola 92/61 se la Serbia supererà le Filippine per gli azzurri sarà matematico il passaggio del turno e la qualificazione al torneo preolimpico del 2020 di Tokyo e tutto grazieSì seguito venuto torno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa