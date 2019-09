Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno penale Eleanor del LG Mission lifeline con 300 migranti soccorsi a bordo respinta nei giorni scorsi sia dall’Italia che da Malta ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in acqua italiane si è diretta verso il porto di Pozzallo dove e poi entrata la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro amministrativo cautelare della nave così che glielo 300 migranti potremmo sbarcare torno a chiedere al presidente Giuseppe Conte di affrontare immediatamente la situazione delle persone bloccate in mare in condizioni di emergenza Umanitaria ovviamente continuano a chiedere che ci si prepari ad una svolta radicale nelle politiche su questi temi così in una nota il segretario del PD Nicola Zingaretti sicurezza che si vuole cancellare sequestrata nave di 1 mg tedesca mentre altri litigano per le poltrone io continuo a difendere i confini e la sicurezza del mio paese suona il midell’interno Matteo Salvini su Facebook Cambiamo argomento la pratica dell’eutanasia divenuta legale già in diversi stati solo apparentemente si propone di incentivare la libertà personale in realtà è stati budget una visione è utile della persona la quale diventa inutile può essere preparata ad un costo sono le parole di Papa Francesco che ha ricevuto oggi in udienza e l’associazione italiana Oncologia Medica gli esseri l’uragano Doria non continua ad imperversare sulle Ma se doveva partire da ieri ha già distrutto o danneggiato migliaia di casi è provocato inondazioni mentre gli stati americani della Florida Georgia nord e sud Carolina hanno dichiarato lo stato di emergenza per prepararsi al suo arrivo l’uragano di categoria 5 procede lentamente verso Ovest conventi di circa 270 km orari leggermente inferiori di Moncalieri quando erano state segnalate raffiche anche di 350 km orari noi non ci sono fino a ora notizie sui danni provocati Ma secondo la Croce Rossa tritata dalla BBC circa 13.000 case sono state distrutte o danneggiate l’ultima notizia in chiusura doveva ritirarsi dalle gare per evitare anche solo diil rivale israeliano sul podio dei mondiali di judo invece ha disobbedito Agli ordini di Teheran ha combattuto fino alla semifinale perdendo il campione iraniano Said mo lei confessa di aver paura di tornare a casa e chiede la Protezione della federazione mondiale di judo E tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa