Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 17 a Palazzo Chigi ha incontrato i capigruppo del MoVimento 5 Stelle PD per discutere del programma di governo la nascita del nuovo esecutivo Dipenderà dal voto degli iscritti del MoVimento 5 Stelle in programma domani sulla piattaforma Rousseau avrebbe detto Di Maio nell’incontro con i ministri e sottosegretari uscenti del Movimento Se dovessero prevalere in o il Presidente del Consiglio dovrà sciogliere la riserva di conseguenza in modo negativo ha confermato il presidente dei senatori del Movimento patuanelli Crippa senatore della Lega avverte mi hanno contattato 9 senatori dei 5 Stelle pronti a dire no al governo di essere una bimba di 8 anni alle Bahamas è la prima vittima dell’uragano Dorian lo riferisce la CNN la nonna del bambino ha detto ai media locali che il nipote morta annegata è che anchedispersa in queste ore Doriana sta flagellando l’arcipelago distruggendo danneggiando migliaia di case provocando inondazioni stati americani della Florida Georgia nord e sud Carolina hanno dichiarato lo Stato d’emergenza preparo e arrivo in Florida circa 1000 voli cancellati per Dorian brexit Boris Johnson rilancia la sfida al parlamento britannico che riapre i battenti domani e ai Tori Rivelli una si tenta di sottrarre il controllo del calendario al governo per approvare una legge favorevole a un rinvio della brexit equivalente a un voto di sfiducia avverte downing Street facendo balenare elezioni anticipate Intanto il premier del Consiglio dei Ministri un meeting il gruppo parlamentare riunioni destinate secondo la BBC a mettere le ipotesi elettorale formalmente sul tavolo torniamo in Italia in chiusura la Procura di Ragusa aperto un’inchiesta sull’arrivo della nave lng wish online a Pozzallo è aggregato alla squadra mobile del Capoluogo per svolgere indagini e verificare se ci sono state violazioni penali eventuali irrogazione di sanzioni per l’inottemperanza del divieto difino a qui italiane della nave ci pronuncerà il prefetto di Ragusa come prevede il decreto sicurezza bis è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa