Ultime Notizie Roma del 02-09-2022 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Venerdì 2 settembre Buongiorno da Francesco Vitale entra nel vivo la campagna elettorale ieri letto e la festa dell’Unità a parte la rimonta dice attacca Fratelli d’Italia per la proposta antiabortista sulla sepoltura dei feti senza consenso sempre a Milano oggi al via la campagna del terzo Polo con Calenda Renzi mentre Giorgia Meloni apre la sua in Sardegna Renzi a Firenze PD nervoso rischiano di perdere collegi i partiti cercano il voto dei giovani su Tik Tok senza trascurare la vetrina del forum Ambrosetti che sia per oggi a Cernobbio dove è previsto alcun intervento del presidente ucraino zielinski termosifoni giù di 2° accesi due ore in meno da ottobre livello del riscaldamento più basso al Sud è più alto al nord sono alcune delle misure del piano di risparmio energia presentato in consiglio dei ministri dal ministro Cingolani l’Unione Europea si prepara fissare un tetto al prezzo dell’Elettricità prodotta da fonti diverse dal gas per ricavarne risorsecon cui ammortizzare i costi delle bollette Mosca minaccia di sospendere le forniture paesi ostili si imporrà hanno restrizioni sul prezzo del petrolio Russo II gazprom gli stoccaggi europei Non basterà per l’inverno missione dell’ alla fine ho ottenuto il permesso di restare anche oggi nella centralizzatori Shadow ieri hanno potuto constatare gravi violazioni delle quali russi ucraini continua ad accusarsi reciprocamente la Russia chiede una riunione del consiglio di sicurezza dell’ONU accusando Kiev di aver bombardato la centrale nella notte secondo fonti rosse colpite melitopol nella stessa regione a Mosca morte misteriosa del presidente della compagnia petrolifera lukoil Ra Vilma Gheno caduto dalla finestra di una clinica Intanto una nave Ucraina carica di cereali diretta.it sia Renata Istanbul causando l’interruzione temporanea del traffico e cambiamo argomento via Libera del Ema e vaccini anti covid Adattarti alla variante omicron di quelli fai servion te che di moderna sono dei Spineapersone partire da 11 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro il virus il ministro della Salute speranza annunciato che le prime forniture di nuovi vaccini arriveranno tra 10 giorni lunedì arriverà l’okay della mente il via libera ai vaccini specifici contro omicron è già arrivato anche negli Stati Uniti dove saranno Resi disponibili nei prossimi giorni la democrazia americana in pericolo e deve essere pesa Donald Trump e le forze della destra estremista che laminazione vogliono riportarla indietro privato del popolo dei suoi diritti fondamentali Joe biden sferra un duro attacco contro il Tycoon nominando direttamente più di una volta nel suo discorso di americani dell’edificio storico di Filadelfia dove furono firmate le dichiarazioni di indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti le forze maga sono determinati a portare indietro questo paese ha detto riferendosi al Trupiano make America Great again esprimere il timore di un passo indietro su aborto privacy matrimoni tra persone dello stesso sesso sporco dabatte il toro 3-1 e vola in testa alla classifica con la Roma Paris 113 Bologna Salernitana nell’altro posticipo della quarta giornata chiuso il calciomercato ultimi colpi dell’Inter che prende in prestito della Lazio del Milan che accoglie dal Wolfsburg Il centrocampista Francy è dal Barcellona il terzino destro La Juve che ha preso Paredes dal Paris saint-germain saluta Arthur che va in prestito il Chelsea ingaggia l’attaccante del Barcellona pierre-emerick Aubameyang con un accordo da 12 miliardi di euro e noi per il momento ci fermiamo qui Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa