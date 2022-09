Ultime Notizie Roma del 02-09-2022 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio le forze armate ucraine hanno distrutto nella notte un deposito di munizioni Russo nella città di Melito pollo attualmente sotto il controllo delle forze di Mosca lo riporta onion citando alcuni testimoni oculari da ottobre termosifoni saranno abbassati di un grado da 20 a 19 tenuti accesi un’ora in meno al giorno e questo non verrà solo nelle case per i riscaldamenti centralizzati ma anche negli edifici pubblici a confermarlo il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani nel corso dell’informativa sul piano di risparmio per il gas che sta tenendo duramente il Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi la stretta sui riscaldamenti dovrebbe arrivare con un decreto ministeriale che lo stesso Cingoli film era nei prossimi giorni ma non riguarderà solo i consumi si lavora per portare il nuovo decreto contro il caro bollette in consiglio dei ministri la prossima settimana in un video postato su Instagramregionale dei verdi della Campania Francesco Emilio Borrelli sono registrate le immagini della morte di Elvira Zibra la 34enne uccisa da un pirata della strada sul lungomare di Napoli in via Caracciolo la notte tra domenica e lunedì nel filmato si vede il motociclista impennare con il mezzo per poi perdere l’equilibrio piombare sulla vittima un collega di Elvira l’ho vista morire davanti ai miei occhi qui nulla è cambiato troppe moto continuo a correre impennare si legge nel posto del consiglio Chi è lanciato un’iniziativa per ricordare la giovane con la partecipazione dei familiari della donna l’uomo che ha attentato alla vita della vicepresidente Argentina e Cristina kirchner le ha puntato la pistola verso la festa prato ma il colpo non è partito lo ha detto il presidente argentino Alberto Fernandez in un messaggio sulla televisione Nazionale definendo accaduto l’incidente più grave da quando abbiamo recuperato la democrazia nel 1983 Fernandez esortato i leader politici e le società civile ripudiare l’incidente la conferma del colpo è riportato dal più importante quotidiano argentino il Clarin vince 3-1 contro ilgrazie alla tripletta di te uno koopmeiners due gol su rigore e vola in testa alla classifica insieme alla Roma a quota 10 punti terza Vittoria su 4 gare la prima dopo l’ultima in campionato davanti al proprio pubblico dal 28 febbraio contro la Sampdoria i nerazzurri sono tornati a conquistare i tre punti Granata soccombono dopo l’ottima prova in casa della Cremonese la federazione mondiale ufficializzato giorni il gioco degli ottavi di finale di azzurri che come noto affronteranno Cuba scenderanno invece in campo sabato prossimo 3 settembre alle ore 21:15 ed è tutto per questo edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa