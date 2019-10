Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Berta l’obiettivo del Governo è ridurre le tasse sul lavoro e secondo il viceministro dell’economia median i i taglio del cuneo fiscale potrebbe portare alla platea degli €80 circa €5 in più l’hanno Intanto in attesa della pubblicazione beserta nella caccia ai 7 miliardi di evasione ben tre potrebbero venire secondo la viceministra Castelli dal recupero della distribuzione carburante le cose dette pompe bianche e il ministro speranza parla di rimodulazione dei ticket piadipiù pagherà di più per i sindacati e poco per l’opposizione è una manovra in deficit l’Unione Europea aspettiamo il gatto per le valutazioni ufficio nel 2019 l’Italia è ferma compromette la con ragionevole ma anche una offerta finale è in questi termini la proposta formalecanzone l’Unione Europea per cercare un accordo sulla brexit entro il 31 ottobre iniziare l’ipotesi di un oceano anticipazioni di stralci il discorso del premier congresso Tory di Manchester adesoji Johnson avverte che sei Bruxelles dire no questa offerta finale il suo governo interromperà negoziare il premier nipponico Soave condanna lancio dei due missili balistici avvenuto questa mattina uno dei quali è finito nella zona economica esclusiva del Giappone c’è al largo delle coste della prefettura di shimane parlando alla stampa aveva detto che il test effettuato da Pyongyang nelle prime ore del mattino di mercoledì rappresenta una palese violazione delle risoluzioni del consiglio di sicurezza dell’ONU e che il governo di Tokyo collaborerà con gli Stati Uniti e la comunità internazionale per garantire la sicurezza dei cittadini giapponesi nel suo inviato speciale statoin Ucraina Ciao Tom Walker ha confermato che testimonierà al congresso giovedì a porte chiuse nell’indagine l’impeachment contro Trump lo riporta la P citando una fonte della camera Walker si è dimesso il giorno dopo che il tuo nome è comparso nella denuncia della talpa sulla telefonata di Trump al presidente ucraino Zanetti e mentre è sempre di più Ogni giorno Sto arrivando alla conclusione che ciò che sta avvenendo è un colpo di stato volto a prendere il potere delle persone i loro voti le loro Libertà il loro secondo la religione l’esercito il muro al confine i loro diritti di cittadini degli stati uniti e l’ho attualizzato Donald Trump dopo gli sviluppi del lucry nget la polizia di Hong Kong che avrebbe colpito al torace un attivista Dopo l’esplosione dispari o IPA street art one one lo riporta il South China morning post secondo cui gli agentiPerò più volte sparato in aria colpi di avvertimento in diverse parti della città Se ad esempio l’episodio ripreso donna video postato sui social all’incrocio tra Waterloo Road e Nathan Road dove puoi dire alla segreteria tristi anno. sparato alcuni proiettili ci fermiamo più Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa