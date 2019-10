Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli peggiora il fabbisogno dello Stato che i primi nove mesi dell’anno si è persa 55 miliardi con un peggioramento CD 5,5 miliardi rispetto a lei gennaio settembre 2018 quando si era fermato a 49,5 miliardi di euro nel solo mese di settembre il fabbisogno ha chiuso in via provvisoria 22,9 mi dicono un peggioramento di circa 2,7 miliardi rispetto al corrispondente periodo 2018 lo comunichi alla ragioneria dello stato il voto ai sedicenni una proposta che portiamo avanti da sempre che sosteniamo con forza i giovani in Italia vengono definiti a seconda del momento per me questi giovani vanno soprattutto rispettati ascoltati e metti al centro delcarta politica se a 16 anni un giovane può lavorare pagare le tasse dovrebbe almeno avere il diritto di votare e scegliere chi decide della tua vita lo scrive Luigi Di Maio su Facebook che i giovani prosegue il ministro degli Esteri capo 5 Stelle Sono una risorsa preziosa abbassare la soglia per votare 16 anni Per me va benissimo e chissà in altri ordini Italo fanno lo ha detto il Presidente del Consiglio Conte intervenendo in diretta a skuola.net privatamente Donald Trump ha parlato spesso di pontificare il muro al confine col Messico con una trincia d’acqua piena di serpenti e coccodrilli sollecitando i collaboratori a mare costi lo rivela New York Times citando una dozzina di dirigenti statunitensi e dopo aver suggerito pubblicamente che i soldati e sparassero ai migranti pettinavano pietre prosegui giornale Il presidente fece marcia indietro quando gli ho spiegato che era illegale mappapoi non incontro succede che spara Però loro alle gambe la polizia di Hong Kong avrebbe colpito al torace un attivista Dopo l’esplosione di stare o il tritatutto in one riporta in China morning post secondo voi gli agenti avrebbero più volte è sparato in aria colpi di avvertimento in diverse parti della città l’attività ferito oggi dalla polizia di Hong Kong è in condizioni critiche una donna è stata uccisa a coltellate dopo un violento litigio familiare scoppiato in un’abitazione a Cantù nel Comasco Dalle prime informazioni litigio serve un’altra la donna in compagnia della figlia per i soccorsi è intervenuto anche l’elicottero del 118 di Milano quando c’è stato nulla da fare la casa dov’è avvenuto l’omicidio in via Cartesio nella frazione di Vighizzolo Andiamo con la sport e calcio questa volta la Juventus sta non sperpera il vantaggio come aveva fatto a Madrid nella prima casalinga della stagione in Champions League da 3 a 0 il Bayern sconfittocasa nella tua prima giornata Europea del Lokomotiv Mosca ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa