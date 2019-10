Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale la redazione in studio Roberta Frascarelli Sono sgomento di fronte a questo vespaio mediatico il tema non è all’ordine del giorno non è una priorità neanche lontanamente così il ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti torna a parlare del Crocifisso nelle aule scolastiche durante un’intervista a Radio Capital io credo in una scuola Laica spiega invece di parlare del fatto che il Ministero lavorando per l’edilizia scolastica o che sta aiutando le amministrazioni si discute di quello che io ho detto sul crocifisso questo paese ha bisogno di un cambio di mentalità l’obiettivo del Governo è ridurre le tasse sul lavoro e secondo il viceministro dell’economia misiani il taglio del cuneo fiscale potrebbe portare alla platea degli €80 circa €500 in più l’anno Intanto in attesa della pubblicazionedaffa nella caccia ai 7 miliardi di evasione bendre potrebbero venire secondo la viceministra Castelli del recupero della distribuzione del carburante le cosiddette Pompe Bianche Piazza Affari apre in ribasso l’indice MIB cede lo 0,25% a 21872 punti le condizioni di Samsung in lo studente diciottenne colpito ieri al torace Hong Kong da un colpo di pistola ravvicinato della polizia sono stabile lo ha reso noto la Hospital Authority aggiornando il bollettino medico il premier britannico ha raggiunto un accordo segreto con il Partito unionista Democratico dell’Irlanda del Nord per un cosiddetto blocco bilaterale Belfast da Dublino II quindi Irlanda del Nord riso ribe soggetto alle normative comunitarie per i prodotti agroalimentari e manufatti almeno fino al 2025 la Corea del Sud ha espresso forte preoccupazione per il lancio di questa mattina da parte della Corea del Nord ed i vettori individuati comevestiti balistici lanciati da sottomarino l’ipotesi emersa durante la riunione d’urgenza del consiglio sulla sicurezza nazionale ha riferito l’ufficio presidenziale di Seul frode fiscale all’INPS bancarotta fraudolenta e riciclaggio sono le cose che hanno portato all’esecuzione di 11 misure cautelari sequestro pari a 14 milioni di euro nell’ambito di un’operazione ribattezzata Calipso condotta dalla guardia di finanza di Rimini perché Gialle Dalle prime ore di questa mattina stanno dando esecuzione alla fase finale di una volta azione di polizia economico finanziaria ed è tutto grazie per la appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa