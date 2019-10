Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione La Francesco Vitali in studio l’obiettivo del Governo è ridurre le tasse sul lavoro e secondo il viceministro dell’economia Emiliani il taglio del cuneo fiscale potrebbe portare la platea degli €80 circa €500 in più l’anno in attesa della pubblicazione del Depp nella caccia ai 7 miliardi di evasione per 20 potrebbero venire secondo la viceministra Castelli dal recupero della distribuzione del carburante il ministro speranza parla di rimodulazione dei ticket chiedi più pagherà di più per i sindacati e poco per l’opposizione una manovra in deficit la irritazione di Conte per le voci sulla mente dell’IVA Maiden l’Unione Europea aspettiamo il deficit nel 2019 l’Italia ferma è il presidente americano Donald Trump respinge l’indagine sul impeachment affermando che siamo di fronte al colpo di stato molto a prendere il potere delinnervosire loro libertà e loro secondo l’intervento la religione l’esercito il muro al confine e loro diritti di cittadini degli Stati Uniti intanto emerge che anche la tornei generale William bar Il segretario di stato mai hanno partecipato i contatti tra Trump e almeno quattro Paesi stranieri per riscrivere la storia delle elezioni 2016 smontaggio Rossi a Gaeta da un’altra non voleva fortificare muro al confine col Messico con una trincea piena di serpenti e coccodrilli lo rivela New York Times e dopo aver suggerito pubblicamente che soldati staraptor emigranti si tirano pietre chi l’hai presidente che ci marcia indietro ma poco dopo suggerì che sparassero le gambe sempre secondo me lo scorso marzo tra un po’ Ordino i suoi più stretti collaboratori di chiudere l’intero confini di 2000 km col Messico entro le mezzogiorno del giorno dopo poi tu per caso non facile ma si vendicò iniziando una serie di purghe che avevano tentato di contenerlo Cambiamo argomento l’Italia vuole stirare o quantomeno ridurre al minimo l’impatto della nuova ondata di dazi americani verso l’Unione Europea è questo il principale dossier che fa da sfondo alla visita a Romadi stato americano Mike Pompeo che ieri ha incontrato il presidente Sergio Mattarella il premier Giuseppe Conte mentre oggi vedrà Luigi Di Maio il dipartimento di stato in una nota parla di impazienza degli Stati Uniti a collaborare col Conte bis torna sul tema della Difesa chiedendo l’Italia maggiori investimenti il primo si alla camera per la quarta lettura della riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari a favore hanno votato i partiti della maggioranza contro Forza Italia è più Europa assenti rappresentanti di lega e Fratelli d’Italia Salvini voteremo sia fatto che non sia Mercedes cambio per esempio per lo Ius soli il testo è atteso in aula il 7 ottobre sigarette Intanto parla della della legge elettorale Combatterò tensione Hong Kong nel giorno delle Celebrazioni per i 70 anni della Repubblica Popolare Cinese scontri tra la polizia e attivisti Per democrazia un uomo è stato colpito al torace da un proiettile sparato da un agente in noi per Split aswan ed è in condizioni critiche testimoni denunciano che il colpo è stato sparato da vicino ad altezza uomo i feriti sono in tutto 51 due sono graviè tornato usare i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti confiscati materiali sospetti armi 100 persone sono state arrestate allerta Rossa ordinando l’evacuazione immediata del Parlamento si è dimesso il CDA di ama L’azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Roma la decisione è stata presa poco più di 100 giorni dall’insediamento all’origine della decisione del CdA presieduto da Luisa Melara a di Paolo con il consigliere Massimo Ranieri lo scontro con il Campidoglio non solo sui 18 milioni di crediti vantati spiega di non avere la sindaca raggi la assoluta inerzia crostata mancanza di una fattiva e concreta collaborazione si tratta del quinto cambio in tre anni della governance dell’azienda la sindaca ha indicato Stefano zaghis nuovo amministratore unico l’imprenditrice Trapanese Vito nicastri re dell’eolico è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa 9 anni di carcere secondo l’accusa sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del Boss Matteo Messina Denaro il suo numero emerso nei mesi scorsi nell’ambito di un’inchiesta che ha coinvolto il suoil faccendiere consulente della Lega Francesco Paolo Arata indagato per corruzione E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa