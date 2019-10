Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Chi ha di più paga di più e chiedi nemmeno paga di meno con un limite massimo di spesa annua superato il quale non si dovrà più pagare il ticket sanitari non è più in quote uguali per tutti ma sarà rapportato al reddito del nucleo familiare fiscale in base alla numerosità del nucleo familiare quanto prevede la bozza del ddl di riordino della materia di ticket allo studio in questi giorni annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza scopo come annunciato dallo stesso ministro è quello di garantire maggior Equitalia il pagamento del ticket Sulla base del reddito Cambiamo argomento Il deputato liberi uguali consigliere comunale Roma Stefano Fassina è rimasto ferito durante la manifestazione dei lavoratori di Roma metropolitane davanti alla sede dell’azienda in via Tuscolana per pastina è stato necessario l’intervento di un’ambulanza successivaMinistro dell’Interno Luciana lamorgese ha dato indicazione al capo della polizia Franco Gabrielli di accertare quanto accaduto davanti alla sede di Roma metropolitane il ministro chiede di verificare se l’intervento delle forze di polizia di stato svolto in maniera corretta e senza violazioni di legge per il segretario del PD Nicola Zingaretti l’accaduto è molto grave si faccia immediata Chiaretta siamo vicini lavoratori sindacalisti consiglieri e deputati anticipiamo la pagina sportiva a San Siro l’Atalanta perde 2-1 con lo Shakhtar Donetsk e lascia non Senza rimpianti altri tre punti nel girone di Champions di Zapata Moraes Solomon proprio i minuti finali le reti che hanno deciso la partita dopo le 11 aveva fallito un rigore per gli orobici nel primo tempo e cambiamo ancora argomento la pagina politica anche il ministro degli Esteri e leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio apre al voto ai 16 anni annunciano proposta di legge costituzionale per realizzare la riforma che verrà presentato nei prossimi giorni di Maio lo ha detto anche24 sicuro che il voto a chi ha compiuto 16 anni si farà voltiamo pagina un compromesso è quel ragionevole ma anche un’offerta finale in questi termini la proposta formale di Molly Johnson all’Unione Europea per cercare una sulla brexit entro il 31 ottobre ed evitare l’ipotesi di un no Deal lo svelano le anticipazioni di tralci del discorso del premier congresso Tory di Manchester atteso per oggi Johnson avverte che sei Bruxelles di questa offerta finale su governo interrompere i negoziati e ing dalla platea Tori Lasciamo che la brexit sia fatta noi possiamo noi dobbiamo Noi vogliamo ed era l’ultima notizia Buon proseguimento via linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa