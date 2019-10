Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale mentre aprendo sempre di più Ogni giorno Sto arrivando alla conclusione che ciò che sta venendo non è un impeachment è un colpo di stato molto a prendere il potere delle loro molti dei loro Libertà il loro secondo emendamento la religione l’esercito il muro al confine loro diritti di cittadini degli Stati Uniti l’ho acquistato Donald Trump dopo gli ultimi sviluppi della baguette intanto l’ex inviato speciale americano in Ucraina corto Valchera confermato che testimonierà il congresso giovedì a porte chiuse le indagini l’impeachment contro Trump dopo che tu non hai comprato nella denuncia della talpa sulla telefonata di Trump al presidente ucraino del Eskim Walker ha messo in contatto il consigliere di giretti includi Giuliani l’avvocato personale del presidente che Voleva sollecitareindagini contro i bidet e nel corso della sua visita ufficiale in Italia segretario di stato americano Michael Pompeo è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte l’italiano chiave della Napoli del garante della sicurezza nella comunità internazionale partner affidabile afferma il dipartimento di stato in una nota che illustrerà missione in Italia di Pompeo Italia svolge un ruolo cruciale nel garantire la corretta transatlantica in particolare nel garantire il fianco meridionale della NATO attraverso la sua presenza invidia nel mondo in Iraq Cosa vuol dire e Afghanistan voltiamo ancora pagina la polizia di converrebbe colpito al torace un attivista Dopo l’esplosione dispari a wi-fi strizza cioè lo riporta il South China morning post secondo cui gli agenti avrebbero più volte sparato in aria colpi di avvertimento in diverse parti della città c’è esempio l’episodio ripresa un video postato sui social all’incrocio tra per loro è nata morozov alcuni agenti per sfuggire all’assedio degli Artistisparato alcuni progetti che abbiamo ancora argomento manovra ticket sanitari modulato in base al reddito con la norma proposta si legge nella bozza del ddl si intende per una maggiore equità nell’accesso dei cittadini all’assistenza sanitaria per le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio attraverso una revisione della disciplina il costo sarà stabilito in base alle prestazioni il reddito familiare equivalente voltiamo ancora pagina il premier nipponico shinzo Abe condanne lancio dei missili balistici avvenuto questa mattina uno di quelli finito nella economica esclusiva del Giappone al largo delle coste della prefettura di shimane parlando alla stampa aveva detto che il test effettuato da Pyongyang nelle prime ore del mattino di questo oggi rappresenta una palese violazione dei criteri del consiglio di sicurezza dell’ONU che il governo di Tokyo collaborerà con gli Stati Uniti alla comunità internazionale per garantire la sicurezza dei cittadini giapponesi ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa