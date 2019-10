Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura si torna a parlare di riforma fiscale tensione sulle ipotizzate rimodulazioni dell’IVA confondi stellato e che ribadiscono no categorico e sottolineano che il blocco dell’IVA è il taglio dei parlamentari sono i due principi su cui nasce il governo se uno dei due viene meno Allora si perde il senso di questo governo osservano dal Movimento 5 Stelle anche la viceministra Castelli ribadisce che l’imposta non aumenterà faraone di Italia viva attacca il ministro Boccia che aveva ipotizzato una rimodulazione contro situazioni ingiuste ricordi che il Governo è nato con al primo punto del suo programma no aumento IVA Ma per l’ex numero uno dell’INPS Boeri loagli aumenti Ma è solo una procrastinazione con un rinvio ai posteri del fardello Un vespaio mediatico Un tema che non è all’ordine del giorno neanche lontanamente il ministro istruzione fioramonti torna a parlare del Crocifisso nelle aule scolastiche dopo le polemiche suscitate da alcune sue dichiarazioni io credo in una scuola Laica e questo paese ha bisogno di un cambio di quanto la ius culturae lo definisce un segno di civiltà Questi ragazzi sono italiani tanto quanto i miei figli la leader di Fratelli d’Italia meloni io sculture solo il popolo decida sulla cittadinanza sono state le sue parole la cronaca al cadavere di un neonato è stato trovato in una valigia a Vallo della Lucania nel salernitano la scoperta è stata fatta dai carabinieri nell’abitazione una donna trentenne straniera nella cittadina cilentana la donna si era presentato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania con un emorragia in Corso facendo insospettire il personale medico che ha prontamente avvertitoCarabinieri già nelle prossime ore potrebbe svolgersi l’autopsia sul cadavere del neonato è morta Nella notte all’ospedale di Sondalo in provincia di Sondrio l’automobilista di 52 anni rimasta gravemente ferita dal carico di legname è perso ieri da un tir sulla Statale 38 dello Stelvio nell’impasto era morto quasi subito il figlio della donna di 15 anni che con la madre la sull’auto che seguiva il camion e la procura di Sondrio Indaga per l’ipotesi di duplice omicidio stradale e presto saranno avviate verifiche su come il carico sia stato agganciato nella ditta di Colico in provincia di Lecco dove era stato preso in consegna il legname che poi si è sganciato è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa