Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio tensione sulle ipotizzate rimodulazione dell’IVA fondi pentastellati ribadiscono il no categorico e sottolineano che il blocco del il taglio dei parlamentari sono i due principi su cui nasce il governo giallo rosso se uno dei due viene meno Allora si perde il senso di questo governo sottolinea o dal Movimento anche la viceministra Castelli ribadisce che l’imposta non aumenterà il Governo è nato con al primo punto del suo programma no all’aumento dell’IVA ribadisce faraone di Italia viva per la numero uno dell’INPS Tito Boeri lo stop agli aumenti IVA è solo una procrastinazione con un rinvio ai posteri del fardello negli Stati Uniti torna a far discutere la barriera con ilpsico privatamente Donald Trump avrebbe parlato spesso di fortificare il muro al confine con una trincea d’acqua di serpenti e coccodrilli e dopo aver suggerito che i soldati sparassero grandi se tirano pietre fece marcia indietro quando gli ho spiegato che era illegale ma poi non incontro suggerì che sparassero alle gambe River a New York Times citando una dozzina di dirigenti statunitensi Inoltre in una riunione dello studio Ovale rivela il quotidiano Trump ordino ai suoi più stretti collaboratori di chiudere l’intero confine di 2000 km con Messico Entro il 12 del giorno dopo lo studente diciottenne colpito ieri al torace ad Hong Kong durante una manifestazione da un colpo di pistola ravvicinato sparato da un agente di polizia è in condizioni stabili Lo ha reso noto il Hospital Authority aggiornando il bollettino medico dopo un intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ed il decorso notturno successivo Intanto oggi si è tenuto uninno di solidarietà con una decina di attivisti e studenti davanti alla sua scuola e di protesta contro la polizia molti indossavano abiti neri maschera antigas ed elmetto da cantiere 3 morti ed oltre 200 feriti il bilancio della repressione governativa irachena contro manifestazioni popolari scoppiate ieri a Baghdad e in altre città del paese mediorientale loro la TV panaraba Al Arabiya citando fonti mediche non è chiaro quali siano le responsabilità dell’uccisione dei 3 manifestanti migliaia di essi erano scesi in strada ieri per protestare contro la corruzione e la scarsità dei servizi essenziali alla popolazione è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa