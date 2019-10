Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con informazione Gabriele a Luigi in studio Torniamo a parlare di brexit il premier britannico Boris Johnson e propone l’Unione Europea un accordo con due confini per 4 anni per il nodo dell’Irlanda del Nord che uscirebbe dopo la transizione a fine 2021 sia dall’Unione Europea sia dall’ Unione doganale come il resto del Regno Unito rimarrà per 4 anni al mercato unico per i beni agricoli industriali oltre a godere nello stesso periodo di un esenzione dal codice doganale Europeo e dal IVA Europea immediate le reazioni disegnopposto Dublino parla di offerta Prendere o lasciare Con aspetti inaccettabili mentre pieno appoggio arriva da gli unionisti nordirlandesi del Johnsonse usciremo dall’Unione Europea Comunque il 31 ottobre pensione sulle ipotizzate rimodulazione dell’IVA al Movimento 5 Stelle ribadisce il no a qualsivoglia momento e sottolinea che blocco del livai taglio dei parlamentari sono i due principi su cui nasce il governo giallorosso se uno dei due viene meno Allora si perde il senso di questo governo dicono dal Movimento 5 Stelle per l’ex numero uno dell’INPS Tito Boeri lo stop agli aumenti è soltanto una procrastinazione con un rinvio ai posteri di fardello la rimodulazione era tra le varie ipotesi accantonata non c’è più sottolinea il ministro Franceschini inchiesta sui presunti fondi russi per la lega non c’è un dollaro una lira un fiorino un rublo Io non ho mai visto ho chiesto niente nessuno della Lega visto chiesto niente possono fare o pubblicare tutti i disegnini che vogliono aspe’che chiude l’inchiesta che va avanti da un anno parliamo di cose serie Questa non è una cosa seria queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini a commento dell’inchiesta due quotidiani oggi riferiscono che sarebbe stato ha trovato una foto del foglio con i dettagli del presunto accordo all’ Hotel Metropol intanto la lega propone l’estensione del 5 per mille anche per le forze dell’ordine i 5 principali istituti economici tedeschi hanno tagliato le Stime di crescita della Germania in vista dell’indebolimento della domanda globale del persistere delle tensioni commerciali per il 2020 la previsione sul PIL è orale 1% dalle 1:08 % stimato nello scorso Aprile per il 2019 si attende 10 e 5% contro lo 0:08 già previsto livello più basso dal 2013 il ministro delle finanze shows sicura che Berlino sarebbe comunque in grado di gestire una nuova crisi e al momento non c’è dapassi una situazione com’è il 2008-2009 è morta Nella notte all’ospedale di Sondalo in provincia di Sondrio l’automobilista di 52 anni rimasta gravemente ferita dal carico di legname perso ieri da un tir sulla Statale 38 dello Stelvio nell’impatto è morto quasi subito il figlio della donna di 15 anni che con la madre era sull’auto che seguiva il mezzo pesante Si indaga per l’ipotesi di duplice omicidio stradale è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa