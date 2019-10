Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura Torniamo a parlare di brexit perché il premier britannico Boris Johnson ha proposto all’Unione Europea un accordo con due confini per 4 anni per il nodo dell’Irlanda del Nord che uscirebbe dopo la transizione a fine 2021 sia dall’Unione Europea sia dall’ Unione doganale come resto del Regno Unito a rimarrebbe allineata per 4 anni al mercato unico per i beni agricoli e industriali oltre a godere nello stesso periodo di un esenzione dal codice doganale Europeo e dal IVA Europea immediate le reazioni disegnopposto Dublino parla di offerta Prendere o lasciare Con aspetti inaccettabili pieno appoggio arriva invece da gli unionisti nordirlandesi del dup il premier Jones insistedall’Unione Europea Comunque il 31 ottobre sull’iva altolà del MoVimento 5 Stelle che ribadisce il suo no a qualsivoglia aumento sottolineando che blocco dell’IVA e taglio dei parlamentari e sono i due principi su cui nasce il governo giallorosso se uno dei due viene meno Allora si perde il senso di questo governo sottolineano dal Movimento 5 Stelle sul inchiesta sui presunti fondi russi per la lega interviene leader Matteo Salvini non c’è alcun dollaro Lira Fiorino rublo che io abbia mai visto che nessuno abbia mai chiesto possono fare pubblicare tutti i disegnini che vogliono aspettiamo che si chiude l’inchiesta che va avanti da un anno parliamo adesso di cose serie Questa non è una cosa seria di Salvini che propone l’estensione del 5 per mille anche per le forze dell’ordine lo sport in chiusura dopo la vittoria di ieri sera della Juventus sulLeverkusen e la sconfitta dell’Atalanta in casa contro lo Shakhtar Donetsk questa sera sarà la volta delle altre due italiane impegnate nella massima competizione Europea il Napoli in trasferta contro il gang mentre L’Inter è in Spagna contro il Barcellona è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa