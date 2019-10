Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio a stabilito che gli Stati Uniti potranno imporre dazi agli europei per 7 miliardi e mezzo di dollari questo per effetto della compensazione agli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Fire Bass brutto colpo in borsa le piazze europee scivolano in territorio negativo la peggiore Londra meno 26 percento Parigi meno22percento Francoforte meno 1 e 8 % Piazza Affari ha ceduto il 2% differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 141 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 089 % sui dazi botta e risposta tra Luigi Di Maio ministro degli Esteried il segretario di stato statunitense Mike Pompeo il tema dei dazi ci preoccupa molto Abbiamo imprese che vivono di Export che devono poter avere certezze per queste c’è il rapporto commerciale con gli Stati Uniti ha detto Di Maio l’Italia un paese sovrano Ma la Cina un approccio predatorio negli scambi commerciali nel investimenti e quindi rappresenta una minaccia comune per i nostri paesi compio Ringraziando l’Italia per la leadership efficace in Libia il premier britannico Johnson e propone all’Unione Europea un accordo sulla brexit con 2 per 4 anni per il nodo dell’Irlanda del Nord che uscirebbe dopo la transizione a fine 2021 sia dall’Unione Europea sia dall’ Unione doganale come il resto del Regno Unito Ma rimarrà allineata per 4 anni al mercato unico per i beni agricoli e industriali immediate le reazioni da Dublino che parla di offerta con aspetti inaccettabili l’unica altela proposta l’Unione Europea è quella di un nobile ha detto lo stesso premier Torri al Congresso di Manchester Johnson ha presentato la sua proposta come un compromesso positivo per entrambe le parti Londra comunque Uscirà da lui il 31 ottobre l’indagine Vaticana che ha portato al sequestro di carte PC in segreteria di stato e Alive l’autorità di informazione finanziaria a Morosi sviluppi il corpo della gendarmeria scrive l’Espresso ha sospeso cautelativamente dal servizio 5 dirigenti Vaticani due dirigenti degli uffici della segreteria Vincenzo Mauriello e fa Tirabassi un addetta all’amministrazione Caterina Sansone due alti dirigenti Vaticani Monsignor Maurizio Carlino da poche settimane all’ufficio informazioni e documentazione è il direttore dell’ice Tommaso di Ruzza e allarme dei medici bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei rifiuti a Roma Altrimenti si rischia l’emergenza sanitaria lo dice l’ordine dei medici di Roma e provincia alin cui versa Lama con l’ennesima e dimissione dell’ennesimo CDA e la nomina di un nuovo responsabile preoccupa l’ordine dei medici di Roma e provincia lo dicono il presidente di il vice presidente dell’Ordine invitato che si creino cumuli di immondizie non è strada nei pressi di scuola ospedale luoghi pubblici lo sport in chiusura Champions League Napoli in campo alle 18:55 contro il genk in trasferta a seguire l’Inter in Catalogna contro il Barcellona è tutto dalla redazione buona serata

