Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ancora tensioni tra Stati Uniti ed Europa ed Unione Europea dopo il via libera da parte della WWE all Organizzazione mondiale per il commercio a 7 miliardi e mezzo di dazi su beni provenienti dal vecchio continente come compensazione per gli aiuti di stato da Airbus si tratta di una cifra record fa riferimento ad una sentenza contro l’Unione Europea per il doppio airbag pronuncia te a maggio dello scorso anno un pronunciamento che non chiude il contenzioso ma intanto le borse lo fai questo Oggi sono andato in territorio negativo meno22percento Parigi meno 1 8 % Francoforte meno 26 percento Londra anche Milano negativa meno 2% il Dow Jones anch’esso in territorio negativo meno80 % mentre sulla questione dazi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio del segretario di stato statunitense Mike Pompeo sono stati protagonisti di una botta e risposta battiti preoccupa molto Abbiamo imprese che vivono di Export che devono poter avere certezze tra queste c’è il rapporto commerciale con gli Stati Uniti difenderemo con tutte le nostre forze le imprese italiane ha detto Di Maio il segretario Pompeo gli ha risposto l’Italia è un paese sovrano Ma la Cina un approccio predatorio negli scambi commerciali e rappresenta una minaccia comune per i nostri paesi è stata la sua rap questione molto importante la brexit Londra uscirà dall’Unione Europea Comunque il 31 ottobre l’ho assicurato il premier britannico Boris Johnson è che ha proposto Unione Europea un accordo sulla brexit 2 confini per 4 anni per il nodo dell’Irlanda del Nord che uscirebbe dopo la tradizione a fine 2021 sia dall’Unione Europea sia dall’ Unione doganale come il reRegno ma rimarrebbe allineata per 4 anni al mercato unico per i beni agricoli industriali immediate le reazioni disegnopposto con Dublino che parla di offerta con aspetti inaccettabili Questa però è l’unica alternativa alla proposta di un no Deal come sottolineato dallo stesso premier britannico Johnson c’è un’indagine Vaticana che ha portato al sequestro di carte in segreteria di stato e al Life l’autorità di informazione finanziaria come clamorosi sviluppi il corpo della gendarmeria sospeso cautelativamente dal servizio 5 dirigenti Vaticani due dirigenti degli uffici della segreteria Vincenzo Mauriello e Fabrizio Tirabassi una addetta all’amministrazione Caterina Sansone due alti dirigenti Monsignor Maurizio Carlino è il direttore del live di Ruzza emergenza rifiuti a Roma interviene anche l’ordine dei medici che chiama ad una reazione immediata una soluzione da trovare al più presto c’ècondizioni strada nei pressi delle scuole degli ospedali nei luoghi pubblici il caos in cui versa Lama ci preoccupano scrivono dall’ordine dei medici andiamo in chiusura con lo spot Champions League questa sera l’Inter in trasferta contro il Barcellona Nella seconda giornata dei gironi anche per i nerazzurri una trasferta delicata ed importante dopo il pareggio dell’esordio della squadra di Conte contro lo Slavia Praga c’è di buono che anche il Barcellona ha pareggiato contro il Borussia Dortmund nella prima partita è tutto dalla redazione Vi auguro buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa