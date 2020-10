Ultime Notizie Roma del 02-10-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e venerdì 2 ottobre Il coronavirus si arriva alla Casa Bianca e costringe Donald Trump e la moglie Melania da quarantenne in attesa dei risultati dei test essere positiva al virus o Bake stretta collaboratrice del presidente Ha volato a bordo dell’air Force One Anche lo scorso martedì Trump intanto condanna esplicitamente KKK suprematisti bianchi e Boys ma chiede ora biden dica qualcosa sugli Ampi fa e il suo staff si schiera contro il cambio delle regole nei dibattiti tra i due Sfidanti per Stati Uniti in 20 20 schizzano i conteggi per covid in Italia sono 2548 nelle ultime 24 ore una cifra che non si verificava da oltre 5 mesi numero record di tamponi aumento anche delle vittime 24 contro le 16 del presidente rilevamento potrebbero essere conseguenzeriapertura delle scuole dice il fisico Giorgio Sestili Lazio verso l’obbligo di mascherina all’aperto la misura dovrebbe essere varata prima del fine settimana l’agenzia Europea del farmaco iniziato ad analizzare i dati del vaccino messa a punto astrazeneca è l’università di Oxford primo passo dell’iter di approvazione hai già fragili equilibri del MoVimento 5 Stelle ci sono persone che sono sempre state contrari al politico sostiene altre che spingono per la leadership e collegiale perché c’è il pericolo che possa diventare io il capo di Battista poi bolla come la morte nera l’alleanza col PD e teme che il movimento Se continua così diventa un partito come lui te ora e non è quello per cui ho combattuto Beach quello che dici però alle conclusioni sulle tensioni Mediterraneo Orientale arrivato anche lo sblocco delle sanzioni al regime di lukashenko lo ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel spiegando che si tratta di misure contro una quarantina di esponenti del regime di lukashenko non è sulla lista precisa ma continuerei per monitorare la situazione una crescita sostenuta anche darel’anno con Stime che si mantengono sempre prudenti è quello che si troverà nella Nada Come ha spiegato il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri notiziona al Senato su recovery plan e ci saranno due manovre espansive e poi ritorno del deficit sotto il 3% dal 2023 il PIL nel quadro programmatico sarà indicato nel 2021 al + 6 % del 51 altre 8% nel 2022 al 25 percento nel 2023 si ha anche detto che riguarda la trattativa per il Next Generation europeo taglio del cuneo fiscale revisione degli incentivi per le famiglie saranno invece due punti della riforma del Picco a metà ottobre ha precisato l’Italia invierà a Bruxelles lo schema del piano di ripresa e nonostante la crescita degli occupati osservate a luglio e ad agosto su base mensile livello dell’occupazione è ancora inferiore di oltre 350 mila unità rispetto a quello di febbraio 2020 lo sottolinea l’Istat che se è un momento al 32 1% della disoccupazione giovanile salgono gli occupati ad agosto ma su base annua il caso risulta del 18 % pari a meno 425 mila unitàsei su quota 100 scade nel 2021 ma troveremo altre formule per un problema oggettivo la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli ha detto che la revoca delle concessioni Aspi è più probabile il suo collega per sviluppo economico patuanelli andato oltre sottolineando che le trattative nelle ultime ore mi portano a dire che non solo una revoca è possibile ma sia tranquilla non si rende conto di quello che sta succedendo e anche l’esito più probabile la società presenta un esposto alla Consob per le dichiarazioni rilasciate mercati aperti sport e in chiusura Il Milan vince 11 10 con 3 Rio Ave dopo ben 24 calci di rigore si qualifica i gironi di Europa League Grazia la parata decisiva di Donnarumma su Santos oggi il sorteggio per i gironi di Europa League Serie A stasera Fiorentina Samp a per il tennis Matteo berrettini si è qualificato per terzo turno del torneo del Roland Garros battendo il sudafricano li ho da fare col punteggio di 6-4 4-6 6-2 6-3 ed è tutto buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

