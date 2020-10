Ultime Notizie Roma del 02-10-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano allerta rossa per il maltempo al nord Italia in particolare in vendita in Liguria venezia-atene una marea che potrebbe salire fino a 130 centimetri sul Medio mare e provocare per la prima volta all’innalzamento delle barriere del Mosè attestati in Liguria l’allarme più alto riguarda le zone costiere di Ponente è Levante nel genovese al Savona allerta arancione in Piemonte Attiva la sala operativa della Protezione Civile sull’Appennino emiliano-romagnolo l’emergenza riguarda invece il vento ammortamento il Lazio impone l’obbligo di mascherina anche la parte del governo dopo la fermata di contatti di fine settembre ci pensa lo faccio sapere il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che Annuncia il via la campagna per promuovere la diffusione delle App immuni a cui hanno aderito tutte le testate giornalistiche pubbliche private pur essendo facoltativo è sicuramente un obbligo morale partecipare a questo programma i dati restano anonimi la geolocalizzazione è disattivatail Premio degli Stati Uniti quarantena al via per il presidente americano Donald Trump e la moglie Melania positivi al coronavirus dopo i test a seguito della positività di una collaboratrice consigliere del presidente che se la rete IP si è sintomatica e sta male la coppia sta invece bene fa sapere il medico e Donald Trump continuerà a portare avanti i suoi compiti cancellato la tratta elettorali in Florida spiega la Casa Bianca problemi per gli ultimi scampoli di campagna elettorale a 32 giorni dal voto messaggi di auguri di pronta guarigione ai potenti della terra Mattarella scrive auguri da me e da tutti gli italiani Intanto il segretario di stato americano proprio appena ripartito da Roma è risultato negativo anche il vicepresidente my friends Joe biden sarà invece sottoposto al test nelle prossime ore dopo essere stato sul palco anche se a distanza con rampa per il di l’ultima notizia in chiusura con i leader europei abbiamo avuto un breve aggiornamento sui negoziati in corso con il Parlamento Europeo per attuare cosa è stato deciso a luglio sul quadro finanziario pluriennale le risorse proprie sullenotizie del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel al termine della riunione straordinaria Bruxelles ci sono temi difficili fra gli stati membri del Parlamento che dobbiamo risolvere aggiungermi cell sappiamo che il piano concordato a luglio è un pacchetto politico ed è il silenziatore il prima possibile quanto abbiamo deciso è una questione di credibilità conclude il Presidente del Consiglio Europeo è tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa