Ultime Notizie Roma del 02-10-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Donald Trump e la moglie Melania sono in quarantena dopo essere risultati positivi al covid Il presidente è e resterà al lavoro assicura la Casa Bianca la coppia sta bene i due hanno solo lievi sintomi cancellata la loro tappa elettorale in Florida voto di fatto a rischio a 32 giorni dal di dei la Casa Bianca ha messo che Trump ha saputo che la sua consigliera opix era positiva al giovedì mattina ma ha tenuto il suo programma di giornata negativi al test il vicepresidente pensa il segretario di stato Pompeo Ivanka Trump ed il marito Jared kushner negativi anche Joe biden e la moglie nonché camera Harris il petrolio affonda New York il Lazio impone l’obbligo di mascherina anche all’aperto e il governo dopo la fiammata di contagi di fine settembre ci pensa loil Presidente del Consiglio Conte che Annuncia il via alla Campagna per promuovere la diffusione della app immuni pur essendo facoltativo è sicuramente un obbligo morale partecipare a questo programma i dati restano anonimi la geolocalizzazione disattivata dice con te Che aggiunge proroga emergenza non è abuso di pieni poteri restano alti per il secondo giorno consecutivo i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore quasi 2500 positivi è ancora record di tamponi quelli effettuati questo oggi sono stati 120 mila circa 2000 in più di ieri stavi l’incremento del numero vittime 23 in un giorno e diga del Mosè si alzeranno domani alle bocche di Porto della laguna per proteggere Venezia dall’acqua alta a 54 anni dalla devastante Alta marea del 4 novembre del 66 Venezia per la prima volta sarà protetta dal mare da una barriera artificiale le procedure propedeutiche alle operazioni di sollevamento sono già in corso allerta rossa per il maltempol’Italia in particolare in Veneto in Liguria dove si sono verificate Forti piogge e frane allagamenti e l’allarme più alto riguarda le zone costiere di Ponente è Levante lo sport più apprese lynskey è un collaboratore del Napoli sono risultati positivi al covid e lo comunica la società dopo risultati dei tamponi fatti ieri altri tre positivi al Genoa sono i calciatori brich e Bass è un collaboratore confermata la misura sulla presenza massima di 1000 persone nelle strutture in occasione dei grandi eventi sportivi all’aperto è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa