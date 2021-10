Ultime Notizie Roma del 02-10-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio illeciti nella gestione dei migranti l’ex sindaco di Riace Domenico Lucano è stato condannato a 13 anni e 2 mesi era imputato di associazione per delinquere abuso d’ufficio truffa concussione peculato turbativa d’asta falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è una vicenda inaudita sarò macchiato per sempre perché perché non ho commesso mi aspettavo una soluzione ha detto Lucano che dovrà restituire anche €500000 riguardo i finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea e dal governo lo ha stabilito la sentenza trasmesse ieri sera in esclusiva all’edizione delle 20:30 del Tg2 le immagini che riprendono il numero uno di Cosa nostra Matteo Messina Denarouna telecamera di sicurezza risalgono al 2009 Le immagini le uniche che inquirenti e investigatori hanno dal 1993 calcio Europa League la Lazio ha vinto 2-0 contro la Locomotiv Mosca ieri sera nella seconda partita della competizione il Napoli ha perso 3 a 2 in casa contro lo spartak è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa