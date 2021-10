Ultime Notizie Roma del 02-10-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le vittime del covid nel mondo superano i 5 milioni lo indica un conteggio della Reuters in cui Si sottolinea che la variante Delta colpisce particolarmente chi non è vaccinato C’è voluto un anno per arrivare due milioni di morti ma per arrivare a 5 milioni sono bastati 8 mesi intanto l’immunologo americano Anthony Fauci dice che dopo 15 giorni dalla terza dose del vaccino rispetto alle varianti ci non mento della Protezione fino a 44 volte mentre il colosso farmaceutico tedesco Commercio presenta la pillola anti covid e chiede l’autorizzazione negli Stati Uniti dove i decessi la pandemia superano i 700 mila Shon dono i contagi in Italia il video diffuso da fanpage una polpetta avvelenata pochi giorni dal voto a dirle Giorgia Meloni non cominci a Vittoria nel ragusano dove si vota il 10 ottobre 3 anni di giornalista infiltrato per mandare in onda 10 minuti diè l’ultimo giorno di campagna elettorale e sulle pagine dei giornali nel giorno del silenzio in uno stato di diritto non sarebbe mai accaduto continua a chiedere al direttore di fanpage le Oltre 100 ore di girato per capire come si comportano i dirigenti incasinato del MoVimento 5 Stelle al consiglio comunale di Nardò Lecce sarebbe stato aggredito ieri sera durante un comizio elettorale in Piazza Salandra avrebbe riportato una frattura alla mano dell’episodio il vicepresidente del consiglio regionale pugliese Cristian casini una bellissima serata macchiata dal intollerabile raccapricciante violenza fisica subita dal nostro candidato del MoVimento 5 Stelle Tiziano De Pirro brutalmente aggredito in mezzo alla piazza ora alla mano in attesa di valutazione dell’otorino per il violento pugno ricevuto dei pirla ha presentato regolare denuncia contro gli aggressori il vicepresidente della commissione europea timmermans alla Coop a Milano dopo la disponibilità degli Stati Uniti e non dover in vista della coppa 26 di Glasgow convincere altri paesi intervenire sul tema dei cambiamenti climatici per dirmi Anto Non ci si può mettere Industrie nel carbone dopo il 2024 scongiuromento della temperatura di 2 gradi significa detto ridurre di almeno un grado e mezzo di un obiettivo che possiamo raggiungere il ministro della transizione ecologica Cingolani arriva detto che sarà impossibile investire in un’attività correre con i combustibili fossili L’Egitto è stato nominato per ospitare la prossima cop27 si ferma la crescita della produzione industriale ad agosto e settembre ma rimangono positive le prospettive a rilevarlo il Centro Studi di Confindustria con indagine rapida sulla produzione industriale è cresciuta nel terzo trimestre 2000 2100 5% trimestrale over un ritmo fisiologicamente più contenuto di quanto osservato nei primi due D’altra parte sono molto migliorate le attese sull’andamento dell’economia nei prossimi tre mesi cronaca Paolo Iannello ex carabiniere non più dell’arma da circa 15 anni di 72 anni stamani ha ucciso la moglie Luca Lucia massimo 70 anni E se poi lanciato dalla finestra nella loro abitazione al terzo piano a Velletri vicino Roma l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale si ipotizza una femminaseguito dal suicide l’uomo per chi Indaga l’uomo avrebbe Colpito più volte la moglie con un oggetto contundente tragedia durante la vendemmia in Calabria quattro persone due fratelli un cognato è un nipote di 1 di 2 di età compresa tra i 40 Ei 70 anni sono deceduti a Paola in provincia di Cosenza a causa delle esalazioni emanate dal mosto contenuti in una larga ferita grave una donna trasferita in ospedale sul posto i vigili del fuoco in arrivo una squadra per individuare sostanze tossiche sprigionate dalla vasca è stata fermata per omicidio la madre del bimbo di due anni che lei stessa aveva portato morti in un supermercato di Città della Pieve la donna un ungherese di 44 anni e ha deciso di non parlare con i PM nella sua borsa è stato trovato un coltello il cadavere del piccolo presentava ferite da taglio al petto ma c’è anche una foto che ritrae il corpicino sanguinato trasmessa presumibilmente dalla donna al padre del piccolo in Ungheria attraverso i social tra gli elementi d’accusa l’uomo alla vista dell’immagine avrebbe allertato le autorità e noi per il momento ci fermiamo quisegmento di ascolto

