Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio nella nuova bozza della manovra di bilancio confermata la Plastik Tex che potrebbe costare €100 l’anno a famiglia il governo frena invece sulle auto aziendali restano al 30% le tasse su quelle elettriche ed ibride la nuova IMU fusione di Imu e tasi sarà del Lotto e 6 x 1000 sindaci potranno ridurla o azzerare la Intanto è ancora polemica con le posizioni critiche Renzi annuncia battaglia in Parlamento su plastiche auto aziendali dal Movimento 5 Stelle sottolinea c’è ancora da fare ma per Di Maio la manovra è migliorata grazie al Movimento 5 stelle a settimo giorno senza porto la nave Alan kurdi Sea Eye con a bordo88 migranti annunciato di essere entrata in acque territoriali italiane ieri per cercare riparo dal vento e dalle onde evacuata per ragioni sanitarie una ventenne leader della Lega Salvini commenta le parole del Ministro dell’Interno lamorgese dimostra di non conoscere nemmeno i dati ufficiali del Viminale affermando che gli sbarchi sono aumentati solo a settembre scrive su Facebook se mi sono invece cresciuti sia settembre che ad ottobre aggiunge l’ex Ministro dell’Interno sentenza choc in Spagna in cinque violentarono a turno Una quattordicenne vita da droga ed alcool Ma per il Tribunale di Barcellona puzzola un abuso perché la ragazza in stato di incoscienza non oppose Resistenza e non fu Dunque né picchiata e minacciata proteste dei movimenti per i diritti delle donne contro una legge è considerata arcaica e se si sta la sua riforma lo studio da tempo stenta a vedere la luce lo stato di incoscienza che molti stati considerano una graveSe invece così un motivo per configurare un semplice abuso pulito nel caso di Barcellona tra i 10 e i 12 anni te lo sporco o dopo il turno infrasettimanale di seria l’espulsione di Ancelotti tecnico del Napoli polemiche occhi puntati sugli arbitri lavar convince sempre meno con te non ha capito il criterio e sarri dice di preferire gli arbitri e arbitrano intanto quest’oggi 3 anticipi dell’undicesima giornata apre il Roma Napoli alle 15 poi alle 18 Bologna Inter e alle 20:45 Torino Juventus è tutto dalla redazione buona giornata

