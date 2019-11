Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio parliamo della manovra di bilancio confermata nella nuova bozza la plastica che potrebbe costare €100 l’anno a famiglia il governo frena invece sulle auto aziendali restano al 30% le tasse su quelle ibride ed elettriche la nuova IMU sarà dell’8 e 6 x 1000 e sindaci potranno ridurla o a Carla e ancora polemica con le opposizioni Renzi annuncia battaglia in Parlamento su plastica e auto aziendali In Movimento 5 Stelle sottolinea c’è ancora da fare ma Di Maio errori lisce la manovra è migliorata grazie a noi è stato indicato nel porto di Taranto il luogo dove la nave Alan kurdi con 88 migranti a bordo potràlo sbarco ieri la nave ha sfidato il divieto di entrata nelle acque territoriali italiane dove è rimasta in attesa dell’assegnazione del Porto si è conclusa intanto la procedura di ricollocazione migranti presenti sull’imbarcazione attivata Sulla base del pre accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta la Germania la Francia e ne accoglieranno 60 il Portogallo 521 stato d’emergenza nazismo è stato proclamato a maggioranza dal consiglio comunale di Dresda con una delibera criticata come meramente simbolica lessicalmente sbagliata dal Partito Cristiano Democratico che non l’ha votata a Roma invece i proprietari delle Mura del Caffè Greco all’ospedale Israelitico di Roma denunceranno i post dal contenuto altissimi comparsi sulla pagina Facebook del locale il gestore del caffè prendono le distanze ci dissociamo ovviamente da Qualsiasi commento dai toni antisemiti purtroppo non controlliamo ogni commentodice legale dell’Antico Caffè Greco lo sforzo e dopo il turno infrasettimanale l’espulsione di Ancelotti della panchina del Napoli polemiche occhi puntati sugli arbitri la barca vince sempre meno con te non ha capito il criterio e sarri dice di preferire gli arbitri che arbitrano intanto quest’oggi undicesima giornata 3 gli anticipi roma-napoli alle 15 bologna-inter alle 18 è il derby di Torino tra i Granata e bianconeri alle ore 20:30 è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

