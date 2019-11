Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio sulla manovra di bilancio ieri nuova bozza confermata la plastitex che potrebbe costare €100 l’anno a famiglia al governo frena invece sulle auto aziendali restano al 30% le tasse su quelle ibride ed elettriche la nuova IMU sarà del Lotto e 6 x 1000 i sindaci potranno ridurla o azzerarla è ancora polemica con le opposizioni chi annuncia battaglia in Parlamento su plastica e auto aziendali ed il MoVimento 5 Stelle sottolinea c’è ancora da fare ma per il leader pentastellato Di Maio la manovra è migliorata grazie al movimento è stato indicato nel porto di Taranto luogo di sbarco per gli 88 migranti a bordo della Alan kurdi che ieri affidato il divieto ed entrate nelle acque territoriali italiane dove è rimastodell’assegnazione del Porto si è conclusa la procedura di ricollocazione Dei migranti presenti sull’imbarcazione attivata Sulla base del presente accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta la Germania la Francia prenderanno 60 migranti il Portogallo 5 L’Irlanda due stature Giorgio Tirabassi è stato colto da un malore mentre si trovava la presentazione del film Il Grande salto a Civitella Alfedena in provincia dell’Aquila In un primo momento è stato condotto a Castel di Sangro e poi all’ospedale di Avezzano fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo E sempre secondo le fonti l’attore non corre pericolo di vita importanti le prossime ore resta in osservazione dopo essere stato trattato dai medici lo sport in chiusura a calcio Serie A undicesima giornata inizia oggi contro Roma Napoli Bologna Inter e il derby di Torino tra i Granata e la Juventus intanto sotto accusa gli arbitri dopo l’espulsione di Ancelotti tecnico delpolli polemiche rivolte contro la Var che convince sempre meno gli allenatori il tecnico dell’Inter con te non ha capito il criterio di utilizzo e sarri dice di preferire gli altri che arbitrano è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa