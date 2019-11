Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli incidente grave incidente stradale La notte scorsa sulla autostrada A13 bologna-padova nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova il 15 un’intera famiglia della provincia di Vicenza è stata distrutta sono morte tre persone padre madre e figlia di 5 mesi altre quattro persone sono rimaste ferite secondo una prima ricostruzione La Bizantina i genitori di 32 29 anni con la neonata Pietro va su un camper e stava probabilmente tornando verso casa il mezzo è stato tamponato da un’auto in carie dopo aver urtato ribaltato in mezzo alla carreggiata Dove è stato nuovamente tamponato da un pullman che stava sopraggiungendo sono intervenuti i soccorsi le pattuglie della Polizia Stradale il personale della direzione IIIbanco di Bologna di Autostrade per l’Italia oggi il traffico circola regolarmente su entrambe le corsie disponibili rapina ad un portavalori che doveva rifornire l’ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore nel pescarese tre o quattro persone con il volto coperto e armati e poco dopo le 8 hanno minacciato il caposcorta e lo hanno fatto sdraiare terra riuscendo a portare via i plichi contenenti denaro sono fuggita in corso di quantificazione il bottino sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Pescara e del nucleo operativo e radiomobile aerei da combattimento israeliani hanno colpito obiettivi terroristici a Gaza dopo il lancio di 10 razzi dalla striscia contro civili israeliani poche ore prima uccidendo una palestinese di 27 anni e prendo altre due persone che si trovavano in una foto dei 10 ragazzi erano stati intercettati dai Rondò ma il sistema antimissile israeliano Ma uno dei razzi aveva centrato una casa di credo senza provocarela polizia di Hong Kong ha lanciato lacrimogeni all’interno del Victoria Park In risposta ai tentativi dei manifestanti ad un attimo già centinaia di costruire barricate a tale scopo sono stati diversi pali da un vicino a Campo di football mostra della polizia riferisce il network rdh assunto molti manifestanti ad abbandonare il palco a Vittoria Parc sono in programma degli eventi dei candidati però democrazia in vista delle elezioni distrettuali del 24 novembre l’aliquota base della nuova IMU frutto della fusione tra IMU e tasi sarà del 8,6 per mille e sindaci potranno aumentarla fino a un massimo di 10,6 x 1000 lo prevede la bozza della manovra sono nel 2020 è dentro il livello è già stabilito per le 2 Imposta nuova IMU potrà essere portata fino al 11,4 per 1000 con delibera comunale si potrà decidere anche di ridurla fino ad azzerarla i sindaci potranno decidere di annullare anche ilVilla Castelli abitazioni di pregio per i quali l’imposta si applica anche quando sono prima casa ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa