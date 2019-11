Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla stazione in studio Roberta Frascarelli rapina ad un portavalori che doveva rifornire l’ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore nel pescarese tre o quattro persone con il volto coperto fermate poco dopo le 8 hanno minacciato il caposcorta lo hanno fatto sdraiare a terra riuscendo a portare via i picchi contenenti denaro poi sono Fuggite in corso di quantificazione il bottino sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Pescara e del nucleo operativo radiomobile per un incidente avvenuto ieri a tarda sera Milano che coinvolto tre auto un bambino di 9 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico lo scontro tra le vetture è venuto dopo le 23:30 in via Antonini alla periferia della città Il bambino ha riportato traumi al volto è stato intubato trasportatoin ospedale ricoverato in prognosi riservata oltre a lui ci sono altri due feriti non gravi una donna di 56 anni e un uomo di 63 che sono stati trasportati all’ospedale Sacco Sul posto sono intervenute quattro ambulanze due automediche è un autoinfermieristica grave incidente stradale La notte scorsa sull’autostrada A13 bologna-padova nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova al km 15 un’intera famiglia della provincia di Vicenza è stata distrutta sono morte tre persone padre madre e figlia di 5 mesi altre quattro persone sono rimaste ferite secondo una prima ricostruzione la famiglia Vicentina viaggiava su un camper il mezzo è stato tamponato da un’utilitaria dopo aver urtato New Jersey si è ribaltato in mezzo alla carreggiata Dove è stato nuovamente tamponato da un pullman che sta sopraggiungendo Christine lagarde ha preso ufficialmente le redini della BCE succedendo a Mario Draghi lo ricorda la stessa Banca Centrale Europea Benvenuta Christine lagarde e le diamoBenvenuto come nuova presidente della BCE Le auguriamo tutto il meglio per il suo mandato di 8 anni si legge sul sito della Banca Centrale Europea che possa una foto della francese hanno annunciato il primo novembre insieme a YouTube Originals il lancio del nuovo album Everyday Life con due concerti esclusivi in diretta streaming dal Rania il 22 novembre giorno dell’uscita del loro Ottavo album Coldplay Every Day Life line Jordan si terrà da Manna e rispecchierà le due metà del doppio album da 52 minuti sarà il concerto sarà inizierà alle ore 5 del mattino ora italiana è il concerto Santa Seguirà alle ore 15 È questa la prima volta che la band si esibisce in Giordania ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa