Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia ed al mondo festa con fuochi d’artificio e concerto di cantanti neomelodici a Pozzuoli Napoli nel rione Monte Ruscello per la scarcerazione di due affiliati ai clan longobardi-beneduce io ritorno a casa dei due pregiudicati riferisce al mattino è stato salutato dai familiari da loro amici con Brindisi e lei dei cantanti esclusi anche i fuochi d’artificio nonostante il divieto disposto con un’ordinanza del sindaco di Pozzuoli i due pregiudicati Giovanni Iuliano e Silvio De Luca hanno scontato una condanna quasi 10 anni di carcere per estorsione e spaccio di droga invece di imporre ripetute sanzioni e studiare l’iran agli Stati Uniti dovrebbero tenere a freno la loro insoddisfazioneaccordo nucleare per adempiere ai propri impegni lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri a batam usavi citato dall’agenzia irna commentando le nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti che colpiscono soprattutto il settore edile iraniano e qualunque materiale strategico anche lontanamente riconducibile alla produzione di missili nucleari militari e balistici tra le ritenute dei dipendenti degli autonomi dei collaboratori gli acconti IVA Ires IRPEF Irap e le addizionali IRPEF a novembre gli italiani saranno chiamati a versare all’erario 55 miliardi di euro configurando questo come il mese delle tazze la stima è stata effettuata dall’ufficio studi della cgia di Mestre sulla base dell’andamento del gettito degli ultimi anni e che nel 2018 ha superato complessivamente 500 miliardi di euro importa più onerosa di novembre per imprese lavoratori autonomi sarà l’IVA con un incasso per l’erario di 15 miliardi seguediretta in capo alle società di capitali che anticiperà hanno al fisco 13,3 miliardi la torre Giorgio Tirabassi è stato colto da un malore mentre si trovava alla presentazione del film Il Grande salto a Civitella Alfedena L’Aquila In un primo momento è stato condotto a Castel di Sangro qua all’ospedale di Avezzano fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo E sempre secondo le stesse ventilatore non ekonre pericolo di vita importanti le prossime ore perché non sensazione dopo essere stato trattato dai media dalla Reggia di Caserta alla pinacoteca Brera dai musei Reali di Torino al museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli da Paestum al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria dal parco archeologico di Ostia Antica al Cenacolo vinciano dagli scavi di Ercolano alle gallerie nazionali di arte antica di Palazzo Barberini e Palazzo Corsini dal castello di Miramare di Trieste alla Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea di RomaLe Gallerie dell’Accademia di Venezia Castel Sant’Angelo dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto agli Uffizi a Pompei sarà una grande festa Che concluderà il lungo ponte di ogni santi per il mibact torna la domenica gratuita da nord a sud festa Popolare all’insegna della cultura ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa