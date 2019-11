Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione è in studio Roberta Frascarelli lo vogliamo dire chiaramente non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno Prova a mettere in discussione il presidente conte con giochini di Palazzo immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi lo stesso vale anche se si continua indebolire questo esecutivo attraverso messaggi che fanno male al paese e che lo mettono continuamente in fibrillazione lo scrive il 5 stelle in un post su Facebook ha l’accordo sulla legge di bilancio è stato raggiunto da tutte le forze politiche di maggioranza aggiungi le aggressioni andavano avanti da 4 anni è l’ultima risata una decina di giorni fa quando si è decisa a denunciare il compagno dal quale lo scorso giugno aveva avuto un bimboraccontare ai PM quel che accadeva nella loro casa in zona Comasina Milano se ne Aquileia tutte va in continuazione è stata la figlia maggiore della donna Una quattordicenne a sua volta vittima di abusi ora l’uomo 44 anni è in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia lesioni e atti sessuali nei confronti della ragazza per la notte scorsa e stamattina circa 200 persone in difficoltà sono state tratte In salvo e sono ora sono imbarcazione battente bandiera italiana alto 30 in acque internazionali le autorità italiane sono state avvertirti le persone scappavano dalla Libia non possono farvi ritorna hanno bisogno di essere portati in Europa lo scrive su Twitter alarm phone il servizio telefonico dedicato alle persone in difficoltà in mare in questo momento la nave si trova al lago di Tripoli non ne penso male se hanno risorse fanno bene La politica non è Laika Dopodiché È chiaro che la libertà di Fede Il dirittosettare la propria fede Cioè quindi bisogna dare spazio a tutte le fedi così il sindaco di Milano Giuseppe sala commentato la scelta di regione Lombardia di stanziare €50000 per promuovere nelle scuole detto vuoi sono credo che la scelta sia motivo di polemica Certamente no da parte mia concluso sala una manifestante iracheno è stato ucciso a e altri dieci sono rimasti feriti stamani a Baghdad Nel corso delle proteste antigovernative in corso da un mese lo riferiscono i media locali ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

