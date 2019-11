Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 2 novembre in studio da Giuliano Ferrigno cronaca in apertura padre madre e figlia di 5 mesi sono le tre vittime di un incidente La scorsa notte sulla A13 nel bolognese una famiglia Vicentina in camper genitori di 32 29 anni la neonata che stava probabilmente tornando verso casa in mezzo è stato tamponato da un utilitaria dopo aver urtato New Jersey è ribaltata in mezzo alla carreggiata è stato nuovamente tamponato da un pullman a 50 ragazzi a bordo che sopraggiungeva ieri sera Milano un bambino di 9 anni invece è rimasto ferito gravemente In uno scontro che ha interessato 3 vetture a Cagliari un motociclista muore in uno scontro con un’auto andiamo ad Hong Kong perché la polizia Ha lanciato lacrimogeni Victoria Park In risposta alle tentativi dei manifestanti radunati Sì già centinaia di corsascaricati vicino ad un’uscita sul caso wereward a tale scopo sono stati divelti pali da un vicino campo di football a Vittoria Parc sono in programma a vari eventi dei candidati però democrazia in vista delle elezioni di effettuare del 4 novembre che ti annuncia un nuovo weekend di proteste con migliaia di manifestanti con il volto coperto scesi per le strade del centro chiedendo più autonomia da Pechino torniamo in Italia spostiamoci a Napoli per le auto di lusso si pagavano €5 €3 per utilitarie 2 per i motocicli era la tariffa fissata da un parcheggiatore abusivo tra i 6 denunciati nella zona tra Mergellina e Fuorigrotta Napoli da carabinieri comando provinciale che hanno imposto una stretta sul fenomeno delle ultime settimane i militari hanno denunciato 83 persone notificato 123 contravvenzioni al Codice della Strada del messo 93 provvedimenti di allontanamento complessivamente sono stati sequestrati 36000 €380 in contante è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa