Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 2 settembre in studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione migranti tra il porto di Taranto il luogo di sbarco per gli 88 migranti a bordo della Alan kurdi che ieri aveva sfidato divieti nelle acque territoriali italiane nella serata il Viminale Aveva reso noto che si era conclusa la procedura di ricollocazione Dei migranti presenti su una nave attivata Sulla base del primo accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta la Germania la Francia né accoglieranno 60 il Portogallo 5 L’Irlanda due Salvini attacca la ministra dell’interno non conosci i dati ufficiali degli sbarchi politica bottiglie tappi buste dell’insalata tetrapak nella nuova bozza della manovra confermata la flat tax che potrebbe costare €100 l’hanno alle famiglie private invece sulle auto aziendali restano al 30% le tasse su quelle ibride elettriche la nuova IMU sarà del Lotto6 x 1000 i sindaci potranno ridurla o a girarla Ma è ancora polemiche Renzi attacca le novità si sarebbe una mazzata La classe media no ai tributi su zucchero plastica e auto aziendali auto di lusso si pagavano €5 €3 per le utilitarie 2 per i motocicli era la tariffa fissata da un parcheggiatore abusivo tra i 6 denunciati nella zona tra Mergellina Fuorigrotta Napoli dai carabinieri del comando provinciale Hanno imposto una stretta sul fenomeno nelle ultime settimane i militari hanno denunciato 83 persone notificato 123 contravvenzioni al codice della strada ed è messo 93 provvedimento i provvedimenti di allontanamento complessivamente sequestrati €36380 in contante ultime notizie in chiusura l’attrice Jane Fonda è stata arrestata per la quarta volta in un mese davanti a Capitol Hill dove ogni venerdì manifesta la crisi climatica Washington c’è una crisi collettiva che richiede un’azione collettiva ha detto la star 81enne così ha deciso di usare la sua celebrità per tentare di suscitare in senso d’urgenza dice che saràogni venerdì le due volte premio Oscar ogni settimana con altri militanti si presenta davanti al congresso per portare l’attenzione su come la crisi su vari aspetti della vita umana è tutto grazie per averci seguito le news torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa