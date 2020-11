Ultime Notizie Roma del 02-11-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale studio Giuliano agenzie a covid in apertura il nuovo dpcm prevede la un coprifuoco nazionale delle ore serali lo annuncia il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera in cui avverte anche che la situazione è preoccupante che ti verrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni 15 delle quali sono a rischio chiuderanno musei mostre centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi che tanto lo spostamento tra zone più a rischio A meno che non ci siano motivi di lavoro di salute di estrema urgenza confermato lo stop ai licenziamenti fino a marzo didattica a distanza per le superiori riduzione al 50% del limite di capire di mezzi pubblici locali e oggi lutto nel mondo del teatro è morto l’attore Gigi Proietti ricoverato da giorni in una clinica Romana per accertamenti era stato colpito ieri da un grave scompenso cardiaco proprio oggi Proietti80 anni grande dolore è stato espresso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella se ne va un genio è il saluto del premier Conte condogli un’anima arriva dal mondo della politica dello spettacolo mentre la sindaca Virginia raggi proclama lutto cittadino a Roma nel giorno dei funerali di Proietti di chiusura torniamo sull’emergenza coronavirus il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto un colloquio telefonico con i governatori dell’Emilia Romagna della Liguria Stefano Bonaccini e Giovanni Toti e durante videochiamata è stato ribattezzato ruolo decisivo delle regioni nel fronteggiare la pandemia ed è stata ospitata da parte di Mattarella La più stretta collaborazione fra tutte le istituzioni dello Stato è tutto grazie per averci seguito le muse torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa