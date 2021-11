Ultime Notizie Roma del 02-11-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 2 novembre Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i leader delle grandi potenze mondiali sottolineando l’urgenza di affrontare l’emergenza climatica nei loro interventi alla coppa 26 aperti segherie Glasgow Cina India rimandano per scadenze da colorare fino al 2070 e vivere arriva anche un messaggio della Regina Elisabetta non è più il tempo delle parole ma dell’azione Oggi riunione dell’aifa per gli è libera la terza dose di vaccino anti covid agli under tanto mentre esponenziale dei casi a Trieste col principale focolaio legata alle proteste contro gli impasti si va intanto verso la proroga dello stato di emergenza non speranze spiega che per estenderlo servirebbe una norma primaria lo sai e la visita in Italia di bolsonaro oggi a Pistoia ieri il presidente brasiliano ha ricevuto la cittadinanza onoraria ad Anguillara poi ha visitato Padova polemiche e proteste accompagnano il tuo di bolsonaro che oggi dovrebbe partecipare a una commemorazione dei Caduti dibrasiliani a Roma se ha ricevuto invece sempre oggi da Mattarella ucciso con un colpo di pistola alla tempia mentre era nella sua auto e giallo Torino sono morte di Massimo Melis di 52 anni operato della Croce Verde principio sarebbe avvenuto due giorni fa ma il cadavere è stato ritrovato solo ieri pomeriggio la pomeriggio La polizia sta ascoltando la fidanzata della vittima che sarebbe l’ultima persona ad averlo visto vivo allerta arancione per il maltempo oggi in Veneto giallo in altre 5 regioni Basilicata Calabria Campania Friuli Venezia Giulia e Sicilia mentre per oggi attesa una breve tregua dalle piogge per domani si prevede l’arrivo sulle Il Nuovo Ciclone Contemporary è freddo anche ieri molti gli interventi di Protezione Civile e vigili del fuoco a Siracusa porto stasera per i gironi di Champions League la Juventus ospita allo Zenit San Pietroburgo mentre l’Atalanta attende il Manchester United Per la serie A Bologna Cagliari finisce 2-0 nel posticipo di ieri sera polemiche per l’arbitraggio in Roma Milan nel mirino Maresca per il rigore di Ivano e su eBaydice per quello non dato a Pellegrini E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

