Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio settimana difficile in politica con il premier Giuseppe Conte ha teso le camere dove riferirà sulle meches il meccanismo di stabilità europeo si attende un acceso confronto tra il presidente del consiglio è l’ex Ministro dell’Interno del leader della Lega Matteo Salvini in vista del gruppo di mercoledì prossimo e poi del voto delle risoluzioni del parlamento il 10 dicembre prima del vertice europeo ieri 4 ore di incontro a Palazzo Chigi su fondo salva-stati Il Parlamento è Sovrano ed è un bene che si sia deciso di non dare nessuna luce verde fino a quando il Parlamento non ne discuterà e il Parlamento che parla per primo per noicose nell’Unione economica e monetaria vanno riviste queste le posizioni del MoVimento 5 Stelle ogni decisione diventerà definitiva solo dopo che il Parlamento si sarà pronunciato a partire dalle risoluzioni che saranno approvate il 11 dicembre dicono fonti di governo ieri manifestazione a Milano in Piazza Duomo delle un movimento delle sardine contro il leader della Lega Matteo Salvini intanto la maggioranza ha trovato l’accordo sul inasprimento del carcere per i grandi evasori ha presentato due emendamenti al DL fisco Confindustria non ci sta ribadisce la profonda preoccupazione per il continuo ampliamento della sfera penale e fatti economici da un approccio Iper repressivo ha detto per i contribuenti inizia un dicembre di fuoco quest’oggi 1800000 cittadini sono chiamati a pagare per la rottamazione entro il 16 del mese da versare il saldo di Imu e tasi nuovamente chiusa l’autostrada A6 torino-savona neltra altare e il bivio con la A10 riaperta soltanto venerdì scorso a causare la chiusura un’altra frana quattro vittime invece in montagna nel weekend L’ultima è stata ritrovata Ieri Matteo Martellini era disperso da venerdì sul Gran Sasso il suo corpo è stato individuato dai soccorritori sul versante sud-ovest del Monte camicia a 2200 m di quota morti anche i due escursionisti precipitati sulla Majella nel pescarese Uno sciatore invece è morto nell’ospedale di Berna seguito di un incidente avvenuto sotto il piccolo Cervino versante svizzero delle Alpi quest’oggi invece si apre a Madrid la venticinquesima conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici La capo 25 sullo sfondo due vergenze quella della foresta amazzonica in fiamme è quella di Venezia sott’acqua fino al 13 dicembre agli sciarpa prima i ministri dell’ambiente dei 196 paesi partecipanti Suddovranno affrontare diverse questioni chiave prima tra tutte Alzare gli sforzi per ridurre i gas a Effetto serra l’origine del riscaldamento globale di fenomeni climatici e lo sport in chiusura calcio è Serie A ieri sera la vittoria della Roma per 3 a 1 sul Verona l’Inter ha battuto la spalla 2 a 1 La Juventus è stata fatta in casa dal Sassuolo Sul 2 a 2 e così si compie il sorpasso dei nerazzurri in testa alla classifica la squadra di Conte torna prima con un punto di vantaggio sui bianconeri sugli altri campi il 3 a 0 della Lazio sull’udinese Luna 0 in trasferta del Milan sul Parma il Napoli è caduto in casa contro il Bologna per 2 a 1 questa sera 20:45 il posticipo Cagliari Sampdoria è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa