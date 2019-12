Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio settimana delicata in politica protagonista il mess la riforma del fondo salva stati ieri sera vertice di qua a Palazzo Chigi al termine del quale si è delegata qualsiasi decisione al parlamento il tema è urgente mercoledì Infatti euro gruppo e poi l’11 di vertice del Consiglio Europeo il 10 dicembre il voto sulla risoluzione delle parlamento degli appuntamenti di oggi c’è attesa per botta e risposta tra le posizioni delle Presidente del Consiglio Giuseppe Conte quelle del leader della Lega Matteo Salvini ieri intanto manifestazione a Milano in Piazza Duomo 25 mila persone del movimento delle sardine hanno manifestatol’ex ministro Salvini sempre quest’oggi si apre a Madrid la venticinquesima conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici la Coop 25/2 Le Scienze di sfondo quella della foresta amazzonica in fiamme è quella di Venezia sott’acqua fino al 13 dicembre Gli sherpa prima e i ministri dell’ambiente dei 196 paesi partecipanti poi devono affrontare diverse questioni che abita a tutte Alzare gli sforzi per ridurre i gas a Effetto serra l’origine del riscaldamento globale ed i fenomeni climatici estremi nella cassetta volto la vita impiccandosi Francesco mazzega condannato a 30 anni per la morte di Nadia Orlando 21enne la sera del 31 luglio del 2017 l’uomo è stato trovato senza vita nel giardino della sua abitazione in Friuli Dove si trovava agli arresti domiciliari venerdì in appello era stata Confermata la condanna a 30 anni non merito il perdono ho paura anche al’ho vista la gravità di quanto fatto ha detto mazzega in aula In una dichiarazione spontanea ribadendo di non sapere come poteva essere accaduto lo sport in chiusura carrozzeria il sorpasso dell’Inter sulla Juventus in testa alla classifica grazie alla vittoria di ieri dei nerazzurri sull’asfalto per 2 a 1 A Juventus è stata fermata in casa sul 22 dal Sassuolo sugli altri campi La Roma ha battuto il Verona in trasferta 3 a 1 ieri sera il Napoli è caduto in casa 2-1 contro il Bologna La Lazio ha battuto l’Udinese 3 a 0 Il Milan ha vinto 1-0 contro il Parma questa sera 20:45 cagliari-sampdoria chiude la 14 esima di serie A è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa