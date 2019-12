Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio una lunga maratona durata 14 ore in viale fisco incassa il via libera della commissione finanze della camera i deputati hanno votato il mandato al relatore o che le norme sul carcere agli evasori ma la maggioranza si spacca Italia viva ha votato No resta l’innalzamento delle pene maschera meno consistente per i reati minori le opposizioni hanno protestato lasciando i lavori protesta che ha riguardato anche le norme sugli appalti tra le altre non passa dal 22 al 5% per gli assorbenti compostabili lavabili rinviata al 6 marzo di multe per chi non si regole norme sui seggiolini auto per i bambini la scadenza del 730 va dal 20 luglio al 30 settembre sono alcune delle novità provate nella notte in arrivo 180 milioni di euro per gli straordinari delle forze di polizia e dei Vigili del Fuoco il Sottosegretario Villarosa niente stazione in negoziosenza posto è il vertice voluto ieri dal premier Conte è una manciata d’ore dal nuovo re derazione con Matteo Salvini Parlamento non chiude nella maggioranza la partita sul meccanismo europeo di stabilità le azioni di Movimento 5 Stelle PD sono diverse e con te opta per affidare la decisione definitiva solo che la riforma al parlamento la data chiave il 11 dicembre quando dopo le comunicazioni del premier in vista del Consiglio Europeo la maggioranza sarà Chiamata ad una risoluzione comune è stata riaperta sulla carreggiata Sud a doppio senso di marcia l’autostrada torino-savona nella tratta tra alzare il bivio per l’a10 era stata chiusa in via precauzionale ieri poco prima delle 16 segnali di allarme Giunti le sensori posti sulla frana per valutare ogni minimo movimento concluso i controlli la circolazione ripresa verso 5:30 prosegue anche oggi l’allerta maltempo sull’Italia violenza ci ha viste tornata a colpire in una chiesa del Burkina Faso almeno 14 persone tra cui diversi bambini sono morti altri sono rimaste ferite nella salsa avvenuto durante una funzione religiosa domenicale in una chiesa protestanteAdam cura nelle dipartimento di futuri al confine con il Niger è la Cina reagisce alla firma della scorsa settimana del presidente americano Trump a loncon Human Rights and democracy Act misure a sostegno delle proteste in corso da quasi 6 mesi annunciando la sospensione delle autorizzazioni alle visite di riposo e recupero le navi da guerra americane nell’ex Colonia Lo ha comunicato il Ministero degli Esteri Aggiungendo che ci saranno sanzioni all’energia americane sul ruolo avuto ha delle turbolenze della città per sbloccare il nuovo prestito da 400 milioni per Alitalia il governo potrebbe farlo già nel CDM di oggi o al più tardi giovedì siamo d’accordo che dobbiamo dare una chance a questa compagnia ma il momento anche di fare un’azione di responsabilità degli amministratori dice ministro degli Esteri leader Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio dei 900 milioni del primo prezzo pompa su quell’immagine lo fai ancora in corso sono rimasti nelle carte di Alitalia il 31 ottobre 315 milioni e la compagnia perde circa €1000000 al giorno le azioni gedi sonosospese dal negozio in attesa di comunicato l’ha stabilito Borsa Italiana oggi si riunisce il CDA di circon- un ordine del giorno le trattative tra la finanziaria della famiglia de Benedetti ed Hector finanziaria della famiglia Agnelli per vendere la quota di controllo del gruppo che evita repubblica-espresso e la stampa oggi Ciro detiene il 43,78% del capitale mentre exor al 5,992% E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa