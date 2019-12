Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto la redazione da Francesco Vitale in studio la maggioranza di governo si è staccata sulla decisione di rinviare l’applicazione della spazza corrotti per equiparare le regole di trasparenza tra partiti e fondazioni al DL fisco il pacchetto che ha ricevuto il via libera della commissione finanze della camera dopo una seduta fiume di 14 ore è passato con il PD MoVimento 5 Stelle PD e Leu ma con il voto contrario di Italia viva quello delle opposizioni da sottolineato su Twitter Il deputato di Tel Aviv Luigi marattin la decisione di rinviare l’applicazione della spazzacorrotti per equiparare le regole di trasparenza tra parti di fondazione un clamoroso errore hanno Cambiamo argomento ma continuiamo ancora a parlare di politica il fondo salva-stati continua ad agitare la maggioranza il vertice Palazzo Chigi durato 4 ore terminato nella notteha portato ad alcun accordo e oggi Presidente del Consiglio Conte riferirà alle camere andiamo in Toscana all’Università di Siena Emanuele e castruccio ordinario di filosofia del diritto e Filosofia politica è caduto nel vortice della bufera su Twitter ha scritto alcuni messaggi né Giampi ad Adolf Hitler e il nazismo in seguito diverse segnalazioni rettore dell’università Francesco frati ha dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso condannando le vergognose esternazioni del professor Castrucci Che offendono la sensibilità dell’intero Ateneo ieri Fra ti aveva invece parlato solo di opinioni personali del docente è ancora il maltempo in primo piano prosegue anche oggi l’allerta maltempo su Molte zone d’Italia sono in Emilia Romagna e Veneto Gialla in Abruzzo Marche Molise Lazio Liguria Lombardia Toscana Umbria riaperta la 6 Torino Savona ieri era stata chiusa in via precauzionale dopo che i sensori della Frana lo faccio ScattaIeri giornata tragica sulle montagne morto Uno sciatore sulle Alpi svizzere due escursionisti in Abruzzo dove è stato anche trovato il corpo di un’altra persona scomparsa da giorni e cambiamo ancora argomento dovrebbe fare questa sera sul tavolo del Consiglio dei Ministri A quanto si prende il decreto ad hoc per sbloccare il nuovo prestito da 400 milioni per Alitalia nel vertice di governo di questa notte si è registrato l’accordo dei partiti sulla misura sulla quale vi sono fonti di governo in giornata dovrebbero essere completate alcune Verifiche Tecniche per portare il decreto del Consiglio dei Ministri già stasera Ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

