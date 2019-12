Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione carcere per gli evasori viale fisco incassa il via libera in commissione maggioranza divisa approvate le proposte che tengono la stretta per reati meno gravi Ma la maggioranza si spacca Italia viva votano Renzi moralisti di giorno di notte salvano le raccomandazioni le opposizioni lasciano i lavori prima del voto è stata riaperta sulla carreggiata Sud a doppio senso di marcia la autostrada Torino Savona nella tratta tra altare il bivio per l’a10 era stata chiusa in via precauzionale ieri poco prima delle 16 per i segnali di allarme Giunti dei sensori posti sulla per valutare ogni minimo movimento controller circolazione ripresa verso 5:30 si è concluso dopo oltre tre ore il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vistala prossima riunione dell’eurogruppo del 4 dicembre il governo affronterà il negoziato riguardante l’unione economica e monetaria completamento della riforma Del Mes strumento di bilancio per la competitività e la convergente definizione della mappa sull’Unione bancaria seguendo una logica di pacchetto e dovrebbe arrivare questa sera sul tavolo del Consiglio dei Ministri A quanto si apprende il decreto ad hoc per sbloccare il nuovo prestito da 400 milioni per nel vertice di governo di questa notte si è registrato l’accordo dei partiti sulla misura sulla quale riferiscono fonti di governo in giornata dovrebbero essere completate alcune Verifiche Tecniche per portare il decreto in consiglio dei ministri già stasera e cambiamo decisamente argomento Frozen 2 Il segreto di arendelle debutta con il botto 6898171 €674000 quasi 1000 sale tutte affollate e la cartoni Disney con il ritorno di Elsa è in testa al box office mondiali macinando Recordsvenite quello americano per gli altri film poco spazio al secondo posto c’è un giorno di pioggia a New York di Woody Allen e 1 milione e €240000 al terzo sceso per lo tsunami Frozen c’è Antonio Albanese il tuo Cetto c’è senzadubbiamente Che alla seconda settimana incazza comunque un milione €115000 e supera i 4 milioni totali quarta posizione per l’ufficiale e la spia il jazz di Roman Polanski che ha incassato €721000 2220000 in due settimane tra le nuove uscite del weekend Frozen e allena parte buon piazzamento per Midway il film che riporta in Auge il genere del classico film di guerra quinto posto con €576000 Ottima la media per sala ancora dopo 4 settimane per la palma d’oro Tarzan con €141000 e 1604567 €1000 neldati cinetel 12 milioni €427000 con un + 38% rispetto al precedente weekend è un più 2,33% rispetto all’analogo periodo del 2018 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa