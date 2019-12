Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio la decisione di rinviare l’applicazione della spazza corrotti per equiparare le regole di trasparenza tra partiti e fondazioni è un clamoroso errore che la commissione ha fatto nottetempo col voto favorevole di Movimento 5 Stelle PD e Leo il voto contrario di Italia viva lo scrive su Twitter Il deputato D’Italia Villa Luigi marattin e Renzi rincara di giorno sui social fanno i moralisti di notte in commissione salvano le fondazioni e cambiamo argomento una lunga maratona durata 14 ore in viale fisco incassa il via libera della commissione finanze della camera Ok alle norme sul carcere di evasori ma la maggioranza si spacca le opposizioni hanno protestato lasciando i lavori protesta che ha riguardato anche le norme sugli appalti tra le altre novità la scadenza del 730 va dal 23 luglio al 30 settembre il Sottosegretario Villarosa niente stazioni heineassistenza post e al termine del vertice piumoni sul fondo salva-stati a Palazzo Chigi fonti della Presidenza del Consiglio hanno fatto sapere che il governo si guida una logica di pacchetto durante i negoziati all’eurogruppo in caso ogni decisione sul mess dicono diventerà definitiva solo dopo che il Parlamento si sarà pronunciato sulle risoluzioni che verranno approvate il 11 dicembre in occasione delle comunicazioni di Conte e cambiamo argomento parliamo adesso di economia le azioni gedi sono temporaneamente sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato lo ha stabilito Borsa Italiana oggi si riunisce il con all’ordine del giorno le trattative tra la finanziaria della famiglia de Benedetti ed exor la finanziaria della famiglia Agnelli per vendere la quota di controllo del gruppo che Evita repubblica-espresso la stampa oggi detiene il 43,78% del capitale mentre exor al 5,992% ci spostiamo in Francia 3 membri di una squadra di ricerca e soccorso francese sono morti l’annocosa quando l’elicottero sul quale viaggiavano durante un’operazione di salvataggio è precipitato nel sud del paese dove le alluvioni hanno causato ieri due morti secondo quanto riporta le figarò il velivolo €1 copter ha perso il contatto radio nella regione di Var i corpi dei tre sono stati trovati verso 1:30 di questa mattina vicino alla cittadina di loro hanno reso Noto in un comunicato il Ministro dell’Interno Christoph castaneae Sottosegretario di Stato ieri a causa delle alluvioni che hanno colpito il sud della Francia secondo le autorità hanno perso la vita un pastore il proprietario di alcune stalle E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Ask

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa