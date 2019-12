Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dopo una maratona notturna di 14 ore le viene fisco incassa il via libera della commissione finanze della camera enorme sul carcere gli evasori ma la maggioranza si spacca Italia viva ha votato No resta il versamento Delle Piane Matera meno consistente per i reati minori protesta delle opposizioni che hanno abbandonato i lavori ma lo scontro nella maggioranza anche rinvio delle norme per le fondazioni libera di Italia viva Renzi attacca di giorno sui social fanno i moralisti di notte in commissione salvano le loro fondazioni tra le altre novità l’IVA dal 22 al 5% e assorbenti compostabili lavabili rinviata al 6 marzo le multe per chi non segue le norme sui seggiolini auto per i bambini la scadenza del 730 dal 23 luglio al 30 settembre niente sanzioni negozianti senza POSil vertice voluto ieri dal premier Conte una manciata d’ore dal nuovo re derazione me con Matteo Salvini Parlamento non chiude nella maggioranza la partita sul meccanismo europeo di stabilità le posizioni di Movimento 5 stelle sono diverse e con te o sta per affidare la decisione definitiva sul Ok alla Riforma al parlamento il ministro della Salute Roberto Speranza dice la centralità del parlamento Non può essere messa in discussione la data chiave il 11 dicembre quando dopo le pubblicazioni del premier in vista del Consiglio Europeo la maggioranza tra chiamata varare una risoluzione comune e dovrebbe arrivare questa sera sul tavolo del Consiglio dei Ministri A quanto si apprende il decreto Doctor care nuovo prestito da 400 milioni per Alitalia nel vertice di governo di questa notte si è registrato l’accordo dei partiti sulla misura sulla quale riferiscono fonti di governo in giornata dovrebbero essere completate alcune Verifiche Tecniche portare il decreto del Consiglio dei Ministri già stasera Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo cinese Xin Jin Ping hanno tenuto a battesimo in due video collegamenti il lancio del gasdotto forza della Siberia costruito da Hangoutsche fornirà la Cina regime 38 miliardi di metri cubi di gas all’anno il contratto fu firmato nel 2014 sull’onda della crisi Ucraina del grande gelo tra Russia e Occidente i rapporti energetico tra Russia e Cina raggiunge un altro livello ha detto Putin dando il via alle forniture polemiche per un triplo Hitler sul profilo di un docente dell’Ateneo di Siena il professor Emanuele Castrucci che insegna filosofia del diritto vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo la frase è accompagnata da una foto del dittatore nazista innocente spiega poi anche se non era Certamente Un santo in quel momento dipendeva l’intera civiltà europea ferma condanna arriva dal rettore Francesco frati che parla di vergognoso esternazioni annuncia provvedimenti il rischio idrogeologico dell’area metropolitana di Roma oggi riguardo un territorio urbano di 1135 ettari dove vivono e lavorano circa 300000 persone è la più elevata esposizione d’Europa Roma a Zone Che non reggono nemmeno un acquazzone loassesautorità di bacino Distrettuale dell’Appennino centrale protagonista di un convegno in Campidoglio questa mattina a salto stamani con cucire un porta lavori a Montesilvano nei pressi della filiale della Banca di Credito Cooperativo a secondo una prima ricostruzione dopo essere scesa dal furgone per consegnare i valori soldi due guardie giurate sono state sorprese firmate da quattro persone incappucciate Armate di fucile i malviventi si sono impossessati dei soldi mentre l’autista del mezzo resosi conto di quanto accadeva è riuscito a dare l’allarme ea fuggire con il mezzo carico di altri valori il bottino dovrebbe aggirarsi sui 50 €60000 l’uomo vitruviano di Leonardo immagine dell’algoritmo segreto che gli artisti hanno usato dal quarto al XVIII secolo per certificare le proprie opere come ispirate da Divina proporzione per cinque secoli il disegno avrebbe nascosto sarebbe stato realizzato per dare forma in modo criptato alla formula che le botteghe usavano i tramandavano tra di loro inosservanza dei parametri imposti dalla chiesa e alla ricerca di Roberto Concas storico dell’arteprogetto di due volumi editi da giunti e di una grande mostra era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa