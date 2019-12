Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno l’umanità che subisce le conseguenze del cambiamento climatico devi scegliere tra la speranza di un mondo migliore agendo o la capitolazione l’ha detto il segretario generale dell’ONU Antonio guterres aprendo la Coop 25 oggi a Madrid il discorso della conferenza una chiesto ai rappresentanti dei paesi se vogliono davvero essere Ricordati come la generazione che ha messo la testa sotto la sabbia che vigilava mentre sanità bruciava ed accettati livelli record dei gas serra spiegando che tenuti agisce subito contro il carbone tutti i nostri sforzi per combattere i cambiamenti climatici sono destinati al fallimento cronaca trovati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma 31 grammi di cocaina dell’auto di Paolo Perino il pregiudicato arrestato per concorso nell’omicidio a Roma del personal trainer Luca sacchi il ritrovamento è avvenutogli accertamenti irripetibili disposti dalla procura la droga divisa in bustina erano scossa nelle passaruota anteriore destro dell’auto può essere il presidente russo Putin e l’omologo cinese chi inquina non battesimo rilancio del gasdotto parte della Siria costruito da gas che fornirà la cena regime 38 miliardi di metri cubi di gas all’anno il contratto fu firmato nel 2014 sull’onda della crisi del grande gelo tra Russia e Occidente è lungo 3000 km prezzo di fornitura del gas è uno dei segreti di stato più inaccessibili della Russia di Putin e indiscrezioni da alcuni media russi vorrà circa 100 miliardi dalla nell’arco dei prossimi 30 anni l’ultima notizia in chiusura questa sera dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri A quanto si apprende il decreto ad hoc per sbloccare il nuovo prestito da 400 milioni in Italia il vertice di governo di questa notte anche registrato l’accordo dei partiti sulla misura Apri nuovo decreto secondo quanto si apprende sarà l’esame di tecnici del preconsiglio che era nel pomeriggio è tutto grazie per averci seguiLeviosa torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa