Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno e scontro nella maggioranza dopo la decisione di rinviare con unitamente al DL fisco l’applicazione dello spazzacorrotti alle fondazioni leader di Italia viva Renzi che ha votato contro attacca il giorno sui social fanno i moralisti di notte in commissione salvano le loro fondazioni bruciando la decisione votata anche dal Movimento 5 Stelle il capo del Movimento Di Maio afferma che sono stata fatta una porcheria che va tolta dopo una maratona notturna di 14 ore il viale fisco incassa il delibera Ok alle norme sul carcere agli evasori ma la maggioranza si spacca resta l’innalzamento delle Ma sarà meno consistente nei reati minori fra le altre novità l’IVA dal 22 al 5% degli assorbenti compostabili o lavabili rinviate al 6 marzo le multe per chi non si adegua alle norme sui seggiolini auto per30 dal 23 luglio al 30 settembre per il momento c’è sempre stato spazio per la trattativa per i singoli paesi che prova ha fatto in Europa Le regole vanno rispettate lo dice il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel sulla possibilità di modifiche alla riforma del meccanismo europeo di stabilità e di rinvio della decisione il vertice di ieri voluto dalla premier non ha chiuso la partita sul fondo salva-stati sono arrivate le divergenze fra PD e Movimento 5 stelle con te che oggi riferisce alle camere opta per affidare la decisione definitiva sul Ok alla Riforma al parlamento la data chiave il 11 dicembre quando la maggioranza sarà chiamato a fare una risoluzione comune ed è polemica per un Twitter sul profilo di un docente dell’Ateneo di Siena il professor Emanuele Castrucci che insegna filosofia del diritto ferma condanna del rettore Francesco frati che parla di Vergo esternazioni annuncia provvedimenti trovando Eco nel ministro dell’istruzione fioramonti su queste cose non si scherza mai l’ultima notizia in chiusura L’uomo vitruviano di Leonardo immagine dell’algoritmocredo che gli artisti hanno usato dal quarto al XVIII secolo per certificare le proprie opere come ispirate dalla Divina proporzione per 5 secoli il disegno avrebbe nascosto un inganno sarebbe stato realizzato per dare forma in modo criptato alla formula che le botteghe usavano e tramandavano tra di loro inosservanza dei parametri imposti dalla chiesa e la ricerca di Roberto Concas storico dell’arte il cui lavoro sarà oggetto di due volumi editi aggiunti e di una grande mostra è tutto grazie per averci seguito lendinuso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa