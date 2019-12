Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in via Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte a Montecitorio informativa sul fondo salva-stati ha ribadito che tutti i ministri del passato governo Il Parlamento Sono sempre stati informati e che nessun documento è stato firmato e noto che Salvini non studia gli orsi racconto attaccato con te ma mi stupisco di meloni i massimi esponenti di alcune forze di opposizione hanno condotto un insistita capillare campagna mediatica accusando di condotte talmente impropri leggete malesseri regione sponsabile di alto tradimento a causa di questo genere aggiunto il premier sono dimostrazioni della forma più grave di spregiudicatezza perché pur di lucrare In che Peppino vantaggio finisce per minare le basi la credibilità delle istituzioni democratiche la fiducia dei cittadini verso un ritorno del decreto fiscale in commissione la maggioranza sarebbe orientatail provvedimento all’esame dei Deputati per correggere la norma sulle fondazioni dopo le polemiche delle ultime ore Infatti orientato a ritirare l’emendamento in questione ci sarebbero anche altri aggiustamenti da fare dopo la decina di modifica provate durante la maratona notturna il testo dovrebbe arrivare in aula domani quando sarà poi avanzata la richiesta di tornare in commissione esteri un sistema elettronico di controllo degli ingressi simile alla festa in vigore per i diritti di accesso negli Stati Uniti anche per poter entrare in Gran Bretagna e ciò cui dovranno sottoporsi tutti i cittadini stranieri inclusi quelli dei paesi UE dopo la brexit è il successivo periodo di transizione nel rispetto dello status quo previsto per ora fino al 31 dicembre 2020 almeno stando ai programmi in materia di immigrazione del partito conservatore di Boris Johnson illustrati oggi dalla sua Ministro dell’Interno torniamo in Italia notizia di cronaca sono stati trovati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma 31 grammi di cocaina nell’auto di Paolo Pirino il pregiudicato arrestato per concorso nell’omicidio a Roma delLuca attacchi il ritrovamento è avvenuto nel corso di accertamenti irripetibili disposti dalla procura a droga di riso in bustina era nascosta nel passaruota anteriore è tutto grazie per averci seguito le news tornano prossima edizione

