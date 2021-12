Ultime Notizie Roma del 02-12-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un team di Scienziati in Galles negli Stati Uniti ritiene di aver trovato la causa scatenante dei coaguli di sangue estremamente rari che si creano Dopo la somministrazione del vaccino di astrazeneca sotto accusa una proteina nel sangue che viene attratta da uno dei componenti chiave del vaccino ideato a Oxford il 24 zenica causa di questi rari qua a cui è stato di fatto ridotto nell’uso contro il covid È probabile che ci sarà bisogno di vaccinazioni annuali contro i compiti per molti anni a venire l’ho detto l’amministratore delegato di Pfeiffer Albert bourla spiegando che richiami sarebbero necessari per mantenere un livello di protezione molto elevato intanto ha cercato il primo caso variante omicron si tratta di un abitante della Senna e Marna rientrato da un viaggio in Nigeria l’allerta omicron scatta anche in Sardegnavero che viaggiava Sul volo Roma Alghero atterrato domenica notte rientrando dall’Africa con scalo prima in Olanda e poi Fiumicino è risultato positivo al tampone rinofaringeo c’è il sospetto che possa essere stato infettato dalla nuova variante del V tutte le 130 persone presenti sul web sono stati messi in quarantena e giovedì saranno effettuati tamponi andiamo ora a Treviso per rallentare la somministrazione delle dosi entrano gli fanno la fila tempestano di domande e commenti il personale sanitario poi se ne vanno senza ricevere la dose e la nuova tattica dei no-vax a Treviso a segnalarlo è il direttore generale della ASL Francesco Benatti che alla Tribuna di Treviso di Chiara capita tutti i giorni tutti i nostri W Point abbiamo quotidianamente 3-4 persone che adottano questa tecnica Cambiamo argomento sapete la distinzione la differenza che c’è tra coerente e cocciuto ce ne ha parlato il nostro giurista Giulio bacosi già magistrato presidente di democrazia nelle regolecoerente cocciuto il quadrante e chi non abbandona la propria idea ragionevolmente convinto che sia la migliore promuovibile ma con le orecchie aperte all’ascolto degli altri nel computo è chi si abbarbica sulla propria idea intendo sia qualunque sollecitazione esterna convinto Com’è che capisce tutto lui è che gli altri non capiscono nulla Ho apprezzato molto le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dal signor Lorenzo Damiano residente in Veneto e fino ad oggi il contrario alla vaccinazione Entro dopo essere finito in terapia sub Dunque esercitato il proprio diritto alla salute ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione ha dichiarato lo leggo dall’ansa la propria fiducia nella scienza pronto a fare il vaccino invitando tutti passarlo la libertà di pensiero quella iscritto all’articolo 21 della carta è sacrosanta anche se non tutti hanno ancora imparato Purtroppo a scenderle dalla Juvela libertà di ricredersi sintomo di intelligenza è sacrosanta al quadrato e qualche volta al cubo poche regole chiare ci salveranno tutti e tutto buon proseguimento di ascolto

